Play gradient LED strip 85"
899,00 kr.
Nuværende pris er 899,00 kr.
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Om Play gradient LED strip 85"
Udvid din Hue oplevelse til hjemmeunderholdning med Play gradient LED strippen. Denne gradient LED strip til TV skaber farverige vægbelysningseffekter, der sømløst følger farverne i film og serier takket være RGBWWIC-teknologi. Nyd en filmisk oplevelse, hvor lyse scener bliver levende med klare farver, mens mørkere øjeblikke bliver ekstra stemningsfulde takket være den dybe dæmpningsevne. Chromasync sikrer præcis farvematchning på tværs af flere Hue lys. Synkroniser dine lys på din måde med Hue Sync TV appen, Hue skærmsynkronisering eller HDMI Sync boxen. Når du ikke synkroniserer, kan du bruge LED strippen til at skabe stemningsbelysning for en behagelig seeroplevelse. Monter nemt på bagsiden af dit TV ved at tilpasse længden og fastgøre med de medfølgende beslag. Nem styring og tilpasning med den prisvindende Hue app.
- Gradient lyseffekt
- RGBWWIC-teknologi
- Chromasync nøjagtig farvetilpasning
- Egnet til TV op til 85"
- Kræver synkroniseringsenhed og Hue app
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168405
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Silikone
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 1.5
Lyskæde/lightstrip
- Kan afkortes
- Ja
- Kan forlænges
- Nej
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Længde
- 3.500 mm
Diverse
- Specielt designet til
- Underholdningsværelse
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168405
- Nettovægt
- 0,53 kg
- Bruttovægt
- 0,75 kg
- Højde
- 210 mm
- Længde
- 96 mm
- Bredde
- 210 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004447701
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 14
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 17,5
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet højde
- 6 mm
- Samlet længde
- 3.500 mm
- Samlet bredde
- 14,5 mm
- Længde på kabel til første LED
- 330 mm
- Længde af lyskæde
- 3.500 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- TV
Pæren
- Formfaktor
- 14.5mm*6mm*3500mm
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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