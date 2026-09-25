Mit dem Arbeiten im Homeoffice verändern sich die Anforderungen an Deinen Wohnraum. Dein Homeoffice ist längst mehr als nur ein Schreibtisch und ein Stuhl – es ist der Ort, an dem Du Dich konzentrierst, kreativ bist, Meetings abhältst und im Laufe des Tages zwischen verschiedenen Aufgaben wechselst. Die richtige Beleuchtung im Homeoffice spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut Du all das meisterst.
Die richtige Beleuchtung hilft Dir, länger konzentriert zu bleiben, Deine Augen zu schonen, Videoanrufe zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sich Dein Arbeitsplatz durchdacht und nicht improvisiert anfühlt. In diesem Leitfaden findest Du praktische Tipps zur Nutzung von smarter Beleuchtung für Dein Homeoffice – von Schreibtischbeleuchtung bis hin zu Komplettlösungen im ganzen Raum. Außerdem erfährst Du, wie sich smarte Beleuchtung von Philips Hue flexibel an Deinen Arbeitstag anpasst.
Warum die Beleuchtung im Homeoffice wichtiger ist, als Du denkst
Beleuchtung beeinflusst mehr als nur die Sicht. Sie beeinflusst, wie wach Du Dich fühlst, wie lange Du Dich konzentrieren kannst und wie wohl sich Deine Augen auch nach vielen Stunden am Bildschirm noch fühlen.
Eine effektive Beleuchtung für das Homeoffice sollte:
Blendung und starke Kontraste reduzieren
Lange Bildschirmnutzungszeiten unterstützen
Helfen, Arbeitszeit und Freizeit voneinander zu trennen
Dich bei Videokonferenzen optimal in Szene setzen
Helligkeit allein reicht nicht aus. Entscheidend ist die Balance.
Fang mit Deinem Raum und natürlichem Licht an
Beobachte, wie das Tageslicht durch Deinen Raum wandert
Bevor Du Lampen hinzufügst, schau Dir erst mal an, was Du schon hast. Achte darauf, wo sich die Fenster befinden, wie sich das Licht im Laufe des Tages verändert und wo Reflexionen auf Deinem Bildschirm auftreten. Positioniere Deinen Schreibtisch so, dass das Tageslicht seitlich einfällt und nicht direkt vor oder hinter Dir ist.
Wenn Blendung zum Problem wird, können halbtransparente Vorhänge oder einstellbare Jalousien das einfallende Licht abmildern, ohne es vollständig zu blockieren.
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Nutze künstliches Licht als Ergänzung zum Tageslicht
Natürliches Licht ändert sich ständig. Smarte Beleuchtung sorgt dafür, dass Dein Arbeitsbereich optisch einheitlich bleibt: Sie füllt Schatten aus, wenn das Tageslicht nachlässt, und mildert den Kontrast, wenn die Sonne zu stark scheint.
Natürliches und stimmungsvolles Licht für Dein Homeoffice
Die richtige Kombination aus Lichtquellen verbessert Dein Homeoffice
Ein gut beleuchtetes Homeoffice basiert auf einer Kombination unterschiedlicher Lichtquellen. Jede Lichtquelle erfüllt einen Zweck.
Umgebungsbeleuchtung für mehr Komfort
Die Umgebungsbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raums und verhindert starke Kontraste. Indirekte Beleuchtung – wie smarte Stehleuchten oder Wallwasher – lässt den Arbeitsbereich ruhiger und ausgewogener wirken.
Smartes Umgebungslicht ermöglicht es Dir, die Helligkeit fein anzupassen, ohne den Schreibtischbereich zu überstrahlen.
Arbeitsbeleuchtung für Präzision und Konzentration
Für detailgenaues Arbeiten ist die richtige Arbeitsbeleuchtung entscheidend. Eine Schreibtischleuchte bietet gezielte Beleuchtung genau dort, wo Du sie brauchst, ohne den ganzen Raum zu beleuchten.
Platziere Deine smarte Leuchte auf der gegenüberliegenden Seite Deiner dominanten Hand, um Schatten zu vermeiden. Die einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur sind besonders hilfreich, wenn Du zwischen Lesen, Schreiben und der Arbeit am Bildschirm wechselst.
Wie sich smarte Beleuchtung flexibel Deinem Arbeitsalltag anpasst
Arbeitstage sind nicht statisch. Du wechselst zwischen tiefer Konzentration, Zusammenarbeit, kreativem Denken und Entspannung hin und her.
Mit smarter Beleuchtung kannst du:
Helligkeit und Farbtemperatur im Laufe des Tages anpassen
Szenen für konzentriertes Arbeiten, Besprechungen oder entspannte Aufgaben erstellen
Arbeitsbereiche in gemeinsam genutzten Räumen festlegen
Nahtlos vom Arbeitsmodus in den Abendmodus wechseln
Licht, das sich anpasst, unterstützt Dich, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
Smarte Steuerung, Lichtszenen und tägliche Routinen
Einer der größten Vorteile smarter Homeoffice-Beleuchtung ist die Kontrolle – nicht nur über das Ein- und Ausschalten von Licht, sondern auch darüber, wie Licht den ganzen Tag über Deine Energie, Konzentration und Produktivität unterstützt.
Lichtszenen, die zu Deiner Arbeitsweise passen
Verschiedene Aufgaben profitieren von unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Konzentriertes Arbeiten fällt oft leichter bei hellerem, kühlerem Licht, während kreative oder nachdenkliche Aufgaben von sanfteren Lichttönen profitieren können.
Mit smarten Lichtszenen kannst Du:
Für eine gleichmäßige Beleuchtung sorgen, um Dich so besser konzentrieren zu können
Ruhigere Umgebungen zum Lesen, Nachdenken oder für kreative Aufgaben schaffen
Mehrere Lampen auf einmal einstellen, statt eine nach der anderen
Smarten Lichtfarben auswählen, die Dich persönlich inspirieren
Das sorgt für einen reibungslosen Arbeitsalltag und sorgt dafür, dass Deine Umgebung genau auf das abgestimmt ist, was Du gerade tust.
Unterstützt Deinen natürlichen Tagesrhythmus
Licht beeinflusst, wie wach oder entspannt Du Dich fühlst. Kühleres, helleres Licht am Morgen und in den frühen Nachmittagsstunden kann die Konzentration fördern, während wärmeres, gedimmtes Licht am Abend den Übergang vom Arbeitsmodus in die Freizeit erleichtert.
Licht, das sich im Laufe des Tages automatisch anpasst, sorgt für ein Homeoffice, das besser mit Deinem natürlichen Tagesrhythmus harmoniert – besonders dann, wenn Du viele Stunden in Innenräumen verbringst.
Lichtsteuerung per Sprachbefehl
Sprachsteuerung sorgt für mehr Komfort, besonders in hektischen Momenten. Helligkeit anpassen, Lichtszenen wechseln oder das Licht am Ende des Tages ausschalten – ganz ohne den Schreibtisch zu verlassen. So bleiben Fokus und Arbeitsfluss erhalten.
Im Homeoffice wirkt diese Art der freihändigen Steuerung weniger wie eine Funktion und mehr wie ein praktisches Werkzeug, das sich flexibel an Deinen Arbeitsalltag anpasst.
Ein Homeoffice, das mit Dir zusammenarbeitet
Gute Beleuchtung für das Homeoffice arbeitet im Hintergrund. Sie unterstützt ganz unauffällig Deine Konzentration, schützt Deine Augen und gibt Deinem Arbeitsplatz einen klaren Zweck.
Durch die Kombination von Grund-, Arbeits- und Akzentbeleuchtung sowie smarten Steuerungsmöglichkeiten, die sich Deinem Tagesablauf anpassen, schaffst Du eine Arbeitsumgebung, die genauso leistungsfähig ist wie Du.
Pendelleuchten und Stehleuchten für Dein Homeoffice
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