Outdoor Lightstrip 5 Meter
Aktueller Preis ist CHF 139.99, ursprünglicher Preis ist CHF 280.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 130.00
Perifo Schiene 1,5m schwarz
Aktueller Preis ist CHF 95.00
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 340.00
Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m
Aktueller Preis ist CHF 270.00
Perifo Schiene 1m schwarz
Aktueller Preis ist CHF 75.00
Perifo Schiene 1,5m weiß
Aktueller Preis ist CHF 95.00
Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Ensis Pendelleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 490.00
Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m
Aktueller Preis ist CHF 150.00
Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Aktueller Preis ist CHF 60.00
Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Aktueller Preis ist CHF 350.00
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
Aktueller Preis ist CHF 55.00
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen
Aktueller Preis ist CHF 50.00
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
Aktueller Preis ist CHF 100.00
Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m
Aktueller Preis ist CHF 370.00
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Aktueller Preis ist CHF 170.00
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist CHF 170.00
OmniGlow Lightstrip 3 m
Aktueller Preis ist CHF 150.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
Aktueller Preis ist CHF 130.00
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Aktueller Preis ist CHF 80.00
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Aktueller Preis ist CHF 260.00
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Aktueller Preis ist CHF 160.00