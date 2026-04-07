Cómo configurar un starter kit Philips Hue

Los starter kits de Philips Hue incluyen todo lo necesario para empezar a usar un sistema de iluminación inteligente nada más sacarlo de la caja:

Una o varias bombillas o luces inteligentes Philips Hue

Un Hue Bridge (o Bridge Pro)

Un adaptador de corriente y un cable Ethernet

A veces un accesorio inteligente, como un dimmer switch

La combinación de luces inteligentes y el Hue Bridge es lo que desbloquea toda la experiencia Philips Hue, incluidas las automatizaciones, el control fuera del hogar y la compatibilidad con las principales plataformas de hogar inteligente.

Para comprender mejor cómo funciona el ecosistema Hue más allá de las bombillas, explora la guía Philips Hue de los sistemas de iluminación inteligente .