Las mejores ideas para iluminar escaleras

Las mejores ideas para iluminar escaleras

24/01/2024

A menudo nos centramos en obtener la iluminación correcta en las áreas de nuestro hogar donde pasamos la mayor parte del tiempo: la sala de estar, la cocina, el dormitorio o incluso el patio trasero. Pero, ¿qué pasa con las escaleras y los escalones alrededor de su casa?

Tanto si te centras en las zonas interiores como exteriores de tu casa, las escaleras iluminadas con LED pueden facilitar los viajes de subida y bajada (¡y de vuelta si eres olvidadizo!), e incluso puedes transformarlas en un impresionante elemento central de tu hogar. Utiliza estas ideas de iluminación inteligente para tus peldaños, escaleras y escalones.

Inspiración para la iluminación de escaleras interiores

Las subimos y bajamos tan a menudo que nos olvidamos de verlas como un elemento arquitectónico digno de iluminarse. He aquí algunas ideas de iluminación para escaleras que pueden "elevar" las tuyas a la categoría de objeto hermoso (además de conseguir que resulten más fáciles de subir).

Escaleras iluminadas con LED Philips Hue

Uso de tiras de luz LED para las escaleras

Las escaleras y las tiras de luces Philips Hue combinan como la mano y el pasamanos. Así que, no importa si la tuya es una escalera de caracol, una gran escalera de mármol o un humilde tramo de madera hasta el sótano: iluminar el camino con tiras de luz no supone ningún esfuerzo.
Las tiras luminosas son flexibles y versátiles. Tanto es así que pueden doblarse, cortarse, conectarse y prolongarse para seguir casi cualquier forma de escalera. Colócalas a lo largo de los zócalos o donde la escalera se une a la pared para crear una luz que guíe el camino. Convierte las escaleras en un elemento arquitectónico destacado colocando tiras de luz debajo de las barandillas y deja que las balaustradas proyecten hermosas sombras.

Iluminación de carriles Philips Hue Perifo Escaleras iluminadas con LED

Uso de la iluminación de carriles para las escaleras

La iluminación en carril Perifo de Philips Hue también armoniza con tu escalera, ya que puede instalarse siguiendo la longitud de la pared o el techo. Basta con encajar las luces y colocarlas en cualquier parte a lo largo del carril.

Las escaleras a menudo pueden ser espacios poco inspiradores y "muertos". Entonces, ¿por qué no colgar algunas de sus obras de arte favoritas o fotos familiares a lo largo de la pared de la escalera? Inclina las luces Perifo para resaltarlas con luz de colores. ¡Voilà! Tu propia galería de arte de escalera.

Uso de luces colgantes para las escaleras

Añade elementos de diseño a tu escalera con una lámpara colgante llamativa, ¡o tres!
Si tu escalera tiene un techo alto, añade la lámpara colgante Philips Hue Flourish. Con su esfera blanca minimalista colgada de cables ajustables, puedes crear una disposición llamativa. Ensarta las luces Flourish a distintas longitudes para añadir luz difusa, elegancia y estilo a este espacio cotidiano.

Idea brillante: haz una declaración de escalera aún más audaz configurando un grupo de luces Flourish en tonos complementarios de rojo, azul o cualquier color que desees.

Uso de luces automatizadas para las escaleras

Coloca un sensor de movimiento Philips Hue junto a la escalera y olvídate de pulsar los interruptores cada vez que subas o bajes. Mantén las luces de la escalera configuradas para que emitan una luz suave y cálida que se extienda por tu sala de estar. Programa el sensor para que se enciendan cuando te acerques a la escalera, iluminando tu camino de subida o bajada, y se apaguen cuando hayas pasado. Esto resulta especialmente útil si tienes las manos ocupadas.

Iluminación con sensor de movimiento Philips Hue para escaleras de exterior

Uso de apliques de montaje empotrado para las escaleras

Philips Hue Dymera puede parecer una elegante decoración de pared para el salón, pero es algo más que una iluminación de acento de pared: es igual de impresionante que los apliques murales para escaleras. Cuando se utilizan como apliques de pared para escaleras, los haces dobles de estas luminarias proyectan su luz hacia arriba y hacia abajo, iluminando las secciones superior e inferior de una escalera con precisión y estilo. Y justo cuando pensabas que no podía ser mejor, Dymera funciona tanto en interiores como en exteriores, lo que significa que puedes colocarlas a lo largo de casi cualquier escalera.

Una brillante idea para iluminar la pared de la escalera: la app Philips Hue te permite controlar individualmente cada haz, por lo que puedes personalizar Dymera para que parezca un aplique mural de escalera interior o darles vida con efectos, como Vela o Chimenea. Esta es la forma de utilizar la iluminación de acento.

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