24/01/2024

A menudo nos centramos en obtener la iluminación correcta en las áreas de nuestro hogar donde pasamos la mayor parte del tiempo: la sala de estar, la cocina, el dormitorio o incluso el patio trasero. Pero, ¿qué pasa con las escaleras y los escalones alrededor de su casa?

Tanto si te centras en las zonas interiores como exteriores de tu casa, las escaleras iluminadas con LED pueden facilitar los viajes de subida y bajada (¡y de vuelta si eres olvidadizo!), e incluso puedes transformarlas en un impresionante elemento central de tu hogar. Utiliza estas ideas de iluminación inteligente para tus peldaños, escaleras y escalones.