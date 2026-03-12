¡Envuelve tu hogar en una cortina de luces mágicas! Diseñadas para uso tanto en interior como en exterior, las luces de cortina Festavia dan vida a cada momento con una iluminación decorativa y festiva. Disfruta de vibrantes degradados de múltiples colores o de una luz blanca que va de cálida a fría a lo largo de cada cadena, perfecta para cualquier estación, evento o estado de ánimo. Cuélgalas delante de las ventanas, en las paredes o sobre las camas. Úsalas al aire libre todo el año con su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie. Adorna fachadas, patios y balcones con el espléndido resplandor de las luces tipo cortina y personaliza cada momento con efectos dinámicos al utilizar Festavia con un Hue Bridge. Elige entre estrellas centelleantes, llamas danzantes o un suave parpadeo similar al de una vela. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de interior y exterior, con un control y una personalización sencillos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

1,35 x 2 m con 250 ledes

Blanco y degradados de color

Sincronización musical y efectos dinámicos

Cable transparente

Uso en interior y exterior