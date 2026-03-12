Luces de cortina Festavia - 1,35 x 2 m, 250 ledes
Acerca de Luces de cortina Festavia - 1,35 x 2 m, 250 ledes
¡Envuelve tu hogar en una cortina de luces mágicas! Diseñadas para uso tanto en interior como en exterior, las luces de cortina Festavia dan vida a cada momento con una iluminación decorativa y festiva. Disfruta de vibrantes degradados de múltiples colores o de una luz blanca que va de cálida a fría a lo largo de cada cadena, perfecta para cualquier estación, evento o estado de ánimo. Cuélgalas delante de las ventanas, en las paredes o sobre las camas. Úsalas al aire libre todo el año con su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie. Adorna fachadas, patios y balcones con el espléndido resplandor de las luces tipo cortina y personaliza cada momento con efectos dinámicos al utilizar Festavia con un Hue Bridge. Elige entre estrellas centelleantes, llamas danzantes o un suave parpadeo similar al de una vela. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de interior y exterior, con un control y una personalización sencillos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.
- 1,35 x 2 m con 250 ledes
- Blanco y degradados de color
- Sincronización musical y efectos dinámicos
- Cable transparente
- Uso en interior y exterior
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103179890
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Transparente
- Material
- PC, PVC
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 15.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal
- 15.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- -
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 12
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de ampliación
- Sí
- Voltaje de entrada
- 24V
- Longitud
- 1.350 mm
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Dormitorio, Jardín, Exterior, Patio
- Estilo
- Atemporal
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103179890
- Peso neto
- 1,02 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Altura
- 156 mm
- Longitud
- 114 mm
- Anchura
- 226 mm
- Código 12NC
- 929004456601
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 13,9
- Consumo energético kWh/1000 h
- 0,016
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 5.850
- Altura global
- 2.000 mm
- Longitud global
- 5.850 mm
- Longitud del cable al primer LED
- 4.500 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 1.350 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 200
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz de color con degradado (RGBIC)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP54 (fuente de alimentación IP44)
- Clase de protección
- Clase II y III
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Flujo luminoso a 2700 K
- 150
- Interdistancia de luces LED
- 150 mm
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- No
- Opciones de montaje
- Pared, Windows
La bombilla
- Formato
- Curtain
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- No aplicable
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje