Cámara con batería Secure 2K
El precio actual es 189,99 €
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Temporalmente agotado
Acerca de Cámara con batería Secure 2K
Ayuda a proteger lo que más importa con la cámara de seguridad con batería 2K Hue en negro. Vídeo nítido muy claro en 2K HD, con densidad de píxeles alta, le permite ver cada detalle, de día o de noche. Diseñada para aplicaciones de interior y exterior y equipada con detección de movimiento inteligente, vigila 24/7. Además, funciona sin problemas con las luces Hue para activar alarmas de luz o encender las luces cuando se detecta actividad, convierte todo el sistema de iluminación en un aliado de seguridad inteligente.
- Integración perfecta con luces Philips Hue
- Recibe alertas cuando se detecte movimiento
- Vídeo 2K para ver los detalles con claridad
- Para uso en interior y exterior
- Batería recargable
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103045089
Diseño y acabado
- Color
- Negro
Duración
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- Sí
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103045089
- Peso neto
- 568,9 g
- Peso bruto
- 922,3 g
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 146 mm
- Anchura
- 176 mm
- Código 12NC
- 929004258501
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 77 mm
- Longitud global
- 129 mm
- Anchura global
- 77 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 100 - 240 V
- Tipo de batería
- FT755050P 3P
- Código IP
- IP65
- Clase de protección
- Clase III
- Cámara con sensor de imagen
- CMOS - F35
- Campo de visión de la lente de la cámara (grados)
- 141,2
- Adaptador de cámara
- 12VDC/24DC
La cámara
- Resolución máx. de vídeo
- 2K
- Características de vídeo
- End to end encryption
- Detección de movimiento
- Sí
- Visión nocturna
- Sí, con LED infrarrojo
- Colocación de la cámara
- Patio, Jardín de entrada
- Estanca
- Sí
- Micrófono
- Sí
- Audio
- Alarma sonora, Conversación bidireccional
- Audio (DB)
- 78
- Tiempo de carga
- 7-8
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
- Protocolo de conectividad
- ZigBee, WiFi (2,4 GHz - 5 GHz)
- Altura
- 7,7
- Profundidad
- 12,9 cm
- Alarma sonora
- Sí
- Conversación bidireccional
- Sí
- Ángulo de giro
- Yes
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Compatible con seguridad de Hue
- Sí
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje