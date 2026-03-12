Ayuda a proteger lo que más importa con la cámara de seguridad con batería 2K Hue en blanco. Vídeo nítido muy claro en 2K, con densidad de píxeles alta, te permite ver cada detalle, de día o de noche. Diseñada para aplicaciones de interior y exterior y equipada con detección de movimiento inteligente, vigila 24/7. Además, funciona sin problemas con las luces Hue para activar alarmas de luz o encender las luces cuando se detecta actividad, convierte todo el sistema de iluminación en un aliado de seguridad inteligente.

Integración perfecta con luces Philips Hue

Recibe alertas cuando se detecte movimiento

Vídeo 2K para ver los detalles con claridad

Para uso en interior y exterior

Batería recargable