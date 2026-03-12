Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x2un) + Sensor Movimiento + Bombillas Inteligentes (x3un) + Hue Bridge
El precio actual es 224,96 €
El precio actual es 224,96 €
Artículo ya no disponible
Acerca de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x2un) + Sensor Movimiento + Bombillas Inteligentes (x3un) + Hue Bridge
Siempre alerta con lo que está pasando en tu casa con 2 sensores de contacto, un sensor de movimiento, 3 bombillas inteligentes E27 y un puente. Configura tus sensores para enviar alertas de movimiento instantáneas a tu dispositivo móvil y toma medidas.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White light
- Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870949
Información del producto
- Hue Sensor de contacto de seguridad
- 1
- Hue Hue Motion sensor
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
- Hue White Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 3)
- 1