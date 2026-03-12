Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x2un) + Sensor Movimiento + Bombillas Inteligentes (x3un) + Hue Bridge

Primer plano del frente de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x2un) + Sensor Movimiento + Bombillas Inteligentes (x3un) + Hue Bridge
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Acerca de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x2un) + Sensor Movimiento + Bombillas Inteligentes (x3un) + Hue Bridge

Siempre alerta con lo que está pasando en tu casa con 2 sensores de contacto, un sensor de movimiento, 3 bombillas inteligentes E27 y un puente. Configura tus sensores para enviar alertas de movimiento instantáneas a tu dispositivo móvil y toma medidas.

  • Instant wireless dimming
  • Bridge included White light
  • Two Secure contact sensors Control with the Philips Hue app
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