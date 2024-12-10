¿Qué opción de Philips Hue Sync es adecuada para mí?

¿No estás seguro de qué opción Philips Hue Sync elegir? No te preocupes, te guiaremos paso a paso para encontrar la mejor configuración para tu hogar.

¿Qué televisor tienes?

1. Tengo un televisor Samsung o LG:

¡Genial! Puedes usar la aplicación Hue Sync TV, la forma más sencilla de empezar.

Televisores compatibles:

Samsung: televisores QLED (2022 o posterior), serie Q60 o superior

televisores QLED (2022 o posterior), serie Q60 o superior LG: televisores (2024 o posteriores) con webOS24 o superior

Opción recomendada: aplicación Hue Sync TV

No son necesarios dispositivos adicionales

Sin cables ni cambios en la configuración

Funciona directamente con tus aplicaciones de TV como Netflix, Disney+, etc.

2. No tengo un televisor Samsung o LG compatible:

No hay problema, todavía tienes excelentes opciones:

Opción 1: Hue Play screen sync (configuración sencilla)

Funciona con casi cualquier televisor (hasta 85")

Captura todo en tu pantalla, incluidas las aplicaciones de TV.

No hace falta cambiar la configuración HDMI

Ideal si buscas una solución fácil y plug and play

Opción 2: Hue Play HDMI Sync Box (para dispositivos externos)

Elige esta opción si usas principalmente:

Consolas de videojuegos

Apple TV

Decodificadores

Reproductores Blu-ray

A continuación, selecciona:

Sync Box 8K → Ideal para juegos y configuraciones avanzadas

→ Ideal para juegos y configuraciones avanzadas Sync Box 4K → Excelente para uso cotidiano y sencillo

Es bueno saber que:

Sync Box solo funciona con dispositivos HDMI. No sincroniza las aplicaciones de TV integradas.

¿Ves o juegas contenido en un ordenador?

Si usas Windows o Mac, hay otra opción:

Aplicación de escritorio Hue Sync

Sincroniza las luces directamente con la pantalla de tu ordenador

Perfecto para jugar, ver streaming o escuchar música en tu portátil u ordenador de sobremesa

Comparación rápida

Solución Aplicaciones de TV Dispositivos HDMI Ordenador Ideal para Es obligatorio Bridge Resoluciones, tasas de refresco y HDR admitidas Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ HDMI avanzado, videojuegos, sistemas de sonido No. Pero recomendamos añadir Bridge para ampliar la zona de entretenimiento a más de una luz* Resumen de compatibilidad Sync Box 4K ✗ ✓ (1 dispositivo) ✗ Configuraciones sencillas de nivel básico Hue Play screen sync ✓ ✓ ✗ Universal, sin cambios en HDMI Aplicación Hue Sync TV ✓ (televisores compatibles) ✓ (vía televisor) ✗ Streaming nativo de TV ✓ Todos Aplicación de escritorio Hue Sync ✗ ✗ ✓ Compatible con Windows y Mac ✓

*Luces compatibles sin Bridge (solo se puede controlar una luz):

Philips Hue Play Gradient strip light (55” / 65” / 75" / 85”)

Philips Hue Play Gradient strip light pro (65" / 85" / 100")

Tira de luz Philips Hue Flux (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)

Tira de luz Philips Hue Flux ultrabrillante (3 m / 5 m / 10 m)

Tira de luz Philips Hue Omniglow (3 m / 5 m / 10 m)

¿Qué necesito para empezar?

Para disfrutar de la sincronización de luces, necesitarás:

Luces con capacidad de color de Philips Hue

Un Philips Hue Bridge (recomendado para una experiencia óptima)

Tu opción de sincronización preferida

Consejo: para una experiencia óptima

Para un efecto más inmersivo, recomendamos usar varias luces, como: