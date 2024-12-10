¿Qué opción de Philips Hue Sync es adecuada para mí?
¿No estás seguro de qué opción Philips Hue Sync elegir? No te preocupes, te guiaremos paso a paso para encontrar la mejor configuración para tu hogar.
¿Qué televisor tienes?
1. Tengo un televisor Samsung o LG:
¡Genial! Puedes usar la aplicación Hue Sync TV, la forma más sencilla de empezar.
Televisores compatibles:
- Samsung: televisores QLED (2022 o posterior), serie Q60 o superior
- LG: televisores (2024 o posteriores) con webOS24 o superior
Opción recomendada: aplicación Hue Sync TV
- No son necesarios dispositivos adicionales
- Sin cables ni cambios en la configuración
- Funciona directamente con tus aplicaciones de TV como Netflix, Disney+, etc.
2. No tengo un televisor Samsung o LG compatible:
No hay problema, todavía tienes excelentes opciones:
Opción 1: Hue Play screen sync (configuración sencilla)
- Funciona con casi cualquier televisor (hasta 85")
- Captura todo en tu pantalla, incluidas las aplicaciones de TV.
- No hace falta cambiar la configuración HDMI
Ideal si buscas una solución fácil y plug and play
Opción 2: Hue Play HDMI Sync Box (para dispositivos externos)
Elige esta opción si usas principalmente:
- Consolas de videojuegos
- Apple TV
- Decodificadores
- Reproductores Blu-ray
A continuación, selecciona:
- Sync Box 8K → Ideal para juegos y configuraciones avanzadas
- Sync Box 4K → Excelente para uso cotidiano y sencillo
Es bueno saber que:
Sync Box solo funciona con dispositivos HDMI. No sincroniza las aplicaciones de TV integradas.
¿Ves o juegas contenido en un ordenador?
Si usas Windows o Mac, hay otra opción:
Aplicación de escritorio Hue Sync
- Sincroniza las luces directamente con la pantalla de tu ordenador
- Perfecto para jugar, ver streaming o escuchar música en tu portátil u ordenador de sobremesa
Comparación rápida
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Solución
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Aplicaciones de TV
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Dispositivos HDMI
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Ordenador
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Ideal para
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Es obligatorio Bridge
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Resoluciones, tasas de refresco y HDR admitidas
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Sync Box 8K
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✗
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✓
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✗
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HDMI avanzado, videojuegos, sistemas de sonido
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No. Pero recomendamos añadir Bridge para ampliar la zona de entretenimiento a más de una luz*
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Sync Box 4K
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✗
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✓ (1 dispositivo)
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✗
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Configuraciones sencillas de nivel básico
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Hue Play screen sync
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✓
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✓
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✗
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Universal, sin cambios en HDMI
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Aplicación Hue Sync TV
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✓ (televisores compatibles)
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✓ (vía televisor)
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✗
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Streaming nativo de TV
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✓
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Todos
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Aplicación de escritorio Hue Sync
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✗
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✗
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✓
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Compatible con Windows y Mac
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✓
*Luces compatibles sin Bridge (solo se puede controlar una luz):
- Philips Hue Play Gradient strip light (55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient strip light pro (65" / 85" / 100")
- Tira de luz Philips Hue Flux (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Tira de luz Philips Hue Flux ultrabrillante (3 m / 5 m / 10 m)
- Tira de luz Philips Hue Omniglow (3 m / 5 m / 10 m)
¿Qué necesito para empezar?
Para disfrutar de la sincronización de luces, necesitarás:
- Luces con capacidad de color de Philips Hue
- Un Philips Hue Bridge (recomendado para una experiencia óptima)
- Tu opción de sincronización preferida
Consejo: para una experiencia óptima
Para un efecto más inmersivo, recomendamos usar varias luces, como:
- Barras de luces Hue Play
- Tiras de luz Hue Play, Flux y Omniglow
- Hue Play Wall Washer