¿Qué opción de Philips Hue Sync es adecuada para mí?

¿No estás seguro de qué opción Philips Hue Sync elegir? No te preocupes, te guiaremos paso a paso para encontrar la mejor configuración para tu hogar.

 

¿Qué televisor tienes?

1.  Tengo un televisor Samsung o LG:

¡Genial! Puedes usar la aplicación Hue Sync TV, la forma más sencilla de empezar.

Televisores compatibles:

  • Samsung: televisores QLED (2022 o posterior), serie Q60 o superior
  • LG: televisores (2024 o posteriores) con webOS24 o superior

 Opción recomendada: aplicación Hue Sync TV

  • No son necesarios dispositivos adicionales
  • Sin cables ni cambios en la configuración
  • Funciona directamente con tus aplicaciones de TV como Netflix, Disney+, etc.

 

2.  No tengo un televisor Samsung o LG compatible:

No hay problema, todavía tienes excelentes opciones:

Opción 1: Hue Play screen sync (configuración sencilla)

  • Funciona con casi cualquier televisor (hasta 85")
  • Captura todo en tu pantalla, incluidas las aplicaciones de TV.
  • No hace falta cambiar la configuración HDMI

 Ideal si buscas una solución fácil y plug and play

 

Opción 2: Hue Play HDMI Sync Box (para dispositivos externos)

Elige esta opción si usas principalmente:

  • Consolas de videojuegos
  • Apple TV
  • Decodificadores
  • Reproductores Blu-ray

A continuación, selecciona:

  • Sync Box 8K → Ideal para juegos y configuraciones avanzadas
  • Sync Box 4K → Excelente para uso cotidiano y sencillo

Es bueno saber que:
Sync Box solo funciona con dispositivos HDMI. No sincroniza las aplicaciones de TV integradas.

 

¿Ves o juegas contenido en un ordenador?

Si usas Windows o Mac, hay otra opción:

Aplicación de escritorio Hue Sync

  • Sincroniza las luces directamente con la pantalla de tu ordenador
  • Perfecto para jugar, ver streaming o escuchar música en tu portátil u ordenador de sobremesa

 

Comparación rápida

Solución

Aplicaciones de TV

Dispositivos HDMI

Ordenador

Ideal para

Es obligatorio Bridge

Resoluciones, tasas de refresco y HDR admitidas

Sync Box 8K

HDMI avanzado, videojuegos, sistemas de sonido

No. Pero recomendamos añadir Bridge para ampliar la zona de entretenimiento a más de una luz*

Resumen de compatibilidad

Sync Box 4K

✓ (1 dispositivo)

Configuraciones sencillas de nivel básico

Hue Play screen sync

Universal, sin cambios en HDMI

Aplicación Hue Sync TV

✓ (televisores compatibles)

✓ (vía televisor)

Streaming nativo de TV

Todos

Aplicación de escritorio Hue Sync

Compatible con Windows y Mac

 

*Luces compatibles sin Bridge (solo se puede controlar una luz):

  • Philips Hue Play Gradient strip light (55” / 65” / 75" / 85”) 
  • Philips Hue Play Gradient strip light pro (65" / 85" / 100")
  • Tira de luz Philips Hue Flux (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
  • Tira de luz Philips Hue Flux ultrabrillante (3 m / 5 m / 10 m)
  • Tira de luz Philips Hue Omniglow (3 m / 5 m / 10 m)

 

¿Qué necesito para empezar?

Para disfrutar de la sincronización de luces, necesitarás:

  • Luces con capacidad de color de Philips Hue
  • Un Philips Hue Bridge (recomendado para una experiencia óptima)
  • Tu opción de sincronización preferida

 

Consejo: para una experiencia óptima

Para un efecto más inmersivo, recomendamos usar varias luces, como:

  • Barras de luces Hue Play
  • Tiras de luz Hue Play, Flux y Omniglow
  • Hue Play Wall Washer

 

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay