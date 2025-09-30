Tuki
  • 2K-video ja kahdensuuntainen puhetoiminto
  • Yhteensopiva Philips Hue -valojen kanssa
  • Päivä- ja yönäkö
Lähikuva edestä Hue Langallinen video-ovikello

Uusi

Langallinen video-ovikello

Hue video-ovikellolla pysyt ajan tasalla kaikista vierailijoista ja toimituksista. Saat välittömästi ilmoituksen, kun joku on ovella tai kulkee sen ohi. Starlight-teknologian ja 2K-videokuvan ansiosta näet kaiken selkeästi sekä päivällä että yöllä. Kahdensuuntaisella puhetoiminnolla saat keskusteluyhteyden ovelle, missä ikinä oletkin. Sytytä Philips Hue -valot liiketunnistuksella ja kohenna näkyvyyttä. Vaatii 12–24 V:n jännitteen (AC) ja vähintään 10 VA:n muuntajan (ei sisälly pakkaukseen)

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 2K-videotarkkuus, laaja katselukulma
  • Liikkeentunnistus käynnistää ilmoituksia ja aktivoi Philips Hue -valot
  • Kaksisuuntainen ääni viestinnän helpottamiseksi
  • Todenmukainen värintoisto päivällä ja yöllä
  • Infrapunayönäkö
Näytä kaikki tuotetiedot
Löydä tuoteopas

Henkilö lähestyy kodin etuovea ja sytyttää Philips Hue -valot video-ovikellon kautta.

Turvallisuutta, joka täydentää Philips Hue -valojasi

Philips Hue -valot syttyvät automaattisesti, kun video-ovikello havaitsee liikettä. Kun ovikelloa soitetaan, valot välkkyvät hienovaraisesti, jotta tiedät jonkun olevan ovellasi.

Henkilö valvoo etuoveaan Hue Secure -video-ovikellolla Hue-sovelluksen kautta ollessaan poissa kotoa.

Tarkista mistä vain, kuka on ovella

Saat välittömästi ilmoituksen, kun liikettä havaitaan. Voit katsella videokuvaa reaaliajassa ja keskustella vierailijoiden kanssa sisäänrakennetun mikrofonin avulla – näin saat mielenrauhaa myös ollessasi poissa kotoa.

Mies ohjaa ovikelloaan, summeriaan ja Philips Hue -valojaan älypuhelimensa Hue-sovelluksen kautta.

Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella

Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia mobiililaitteeseesi, ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä mistä tahansa suoraan älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Etuovi, jolle toimitetaan paketteja, ja upotettu valokuva, jossa näkyy kuriiri Hue-video-ovikellon kautta.

Näet kaiken tarkasti

2K-tarkkuus ja 180 asteen kuva, joka ulottuu päästä varpaisiin – täydellinen tapa havaita vierailijat ja toimitukset ovellasi.

Kotiin paketteja toimittava tyttö etuoven kameran kautta katsottuna.

Kristallinkirkas ja värit tarkasti toistava kuva – jopa pimeässä

Tarkkaa ja laadukasta videokuvaa vuorokauden ympäri. Starlight-teknologia parantaa suorituskykyä hämärässä ja antaa selkeän, värit tarkasti toistavan näkymän ovelta – jopa pimeässä.

Henkilö, joka asentaa langallista ovikelloa käyttämällä poraa.

Ilmainen 24 tunnin videohistoria

Käytä Hue Secure -kameroiden ja -video-ovikellojen videotallenteita edellisen 24 tunnin ajalta ilmaiseksi ja tarkista kaikki tapahtumat helposti ilman tilausta.

Langaton Chime soittokello valkoisena.

Älykkäät ääni-ilmoitukset kaikkialla kotonasi

Lisää järjestelmään älykäs langaton soittokello, niin saat ääni-ilmoitukset missä tahansa kotonasi ja tiedät aina, kun joku on ovella.

Osta Chime

Löydä sopimus

Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.

Tutustu sopimuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?

Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?

Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?

Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?

Mikä on kameran kuva-ala?

Mikä on kameran resoluutio?

Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?

Onko ovikello säänkestävä?

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta & Valkoinen

  • Materiaali

    Muovi

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Pakkauksen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Kamera

Tuki

Muu

Hue-tuki

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

Katso Tuki

