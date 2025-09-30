Hue video-ovikellolla pysyt ajan tasalla kaikista vierailijoista ja toimituksista. Saat välittömästi ilmoituksen, kun joku on ovella tai kulkee sen ohi. Starlight-teknologian ja 2K-videokuvan ansiosta näet kaiken selkeästi sekä päivällä että yöllä. Kahdensuuntaisella puhetoiminnolla saat keskusteluyhteyden ovelle, missä ikinä oletkin. Sytytä Philips Hue -valot liiketunnistuksella ja kohenna näkyvyyttä. Vaatii 12–24 V:n jännitteen (AC) ja vähintään 10 VA:n muuntajan (ei sisälly pakkaukseen)