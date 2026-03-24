Monet aloittavat PC-valaistuksen lisäämällä taustavaloa – esimerkiksi Philips Hue -valonauhoilla, jotka on sijoitettu näytön taakse silmien rasittumisen vähentämiseksi. Pelaajat voivat kuitenkin haluta viedä tunnelman uudelle tasolle ja lisätä kokoonpanoon näyttöön reaaliaikaisesti reagoivaa valaistusta.
Wi-Fiä käyttävissä valoissa on usein jonkin verran viivettä, ja värit vaihtuvat vasta sekunnin murto-osan kuluttua itse toiminnan jälkeen. Jotta valot voidaan synkronoida tietokoneeseen tehokkaasti, tarvitset järjestelmän, joka minimoi viiveen. Philips Hue käyttää Zigbee-verkkoa. Hue Bridgen ja Hue Bridge Pron kautta toimiva protokolla luo paikallisen mesh-verkon, jota laitteet käyttävät kommunikoimiseen. Tämä tarkoittaa, että Hue-valot kommunikoivat keskenään suoraan ja muodostavat keskinäisen yhteysverkoston sen sijaan, että jokainen valo muodostaisi Wi-Fi-yhteyden suoraan. Tämä takaa, että valosi reagoivat välittömästi näytön tapahtumiin.