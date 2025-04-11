Tuki
Muunna ulkotilasi valon avulla

Muunna ulkotilasi valon avulla

Tutustu suosituimpiin ulkovalaisimiimme

Ne ovat älykäs tapa valaista takapiha. Laajan tuotevalikoimamme ansiosta voit valaista ulkotilan haluamallasi tavalla.

Tutustu LowVolt-ulkovalaisimiin käytännössä

LowVolt-järjestelmän ansiosta ulkovalaistuksen laajentaminen on helppoa riippumatta siitä, missä johdot kulkevat. Sijoita valot haluamaasi paikkaan, yhdistä ne toisiinsa ja kytke virtalähde.

Älykäs lineaarinen Amarant-ulkovalaisin asennettuna ulkotilaan

Helppo asentaa ja laajentaa

LowVolt-valikoima on suunniteltu yksinkertaistamaan älyvalaistusta: voit kytkeä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen, liittää virtalähteen mihin tahansa tavalliseen seinäpistorasiaan ja valaista tilasi välittömästi.

Älykkäät ulkovalaisimet valaisevat terassin

Suunnittele ulkotilat

Sinun ei tarvitse olla valaistusuunnittelija, kun luot pihavalaistusta – Hue-sovellus tekee sen puolestasi. Selaamalla Hue-valaistusasetuksia voit todeta käytännössä, millainen ulkovalaistus miellyttää silmää.

Tutustu Philips Huehen

Ystävykset nauttivat ateriasta terassilla, joka on koristeltu värikkäällä älyvalolla.

Tutustu älykkääseen ulkovalaistukseen

Asenna LED-ulkovalot, jotka kytkeytyvät Philips Hue -älyvalaistusjärjestelmään, ja herätä ulkotilasi eloon.
Nainen saapuu kotiin, jonka etuovi ja pihatie on valaistu seinä- ja pylväsvalaisimilla.

Valaistus toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin

Saavu kotiin turvallisesti automaattisesti syttyvien älyvalojen saattelemana! Kun lähestyt kotia, etupihan, kuistin tai pihatien valot syttyvät automaattisesti.
Kutsumaton vieras lähestyy etuovea, joka on valaistu kahdella kirkasta, lämmintä valoa toistavalla älykkäällä seinävalaisimella.

Tunne olosi turvallisemmaksi älyvaloilla

Automaattinen Luo läsnäolovaikutelma -toiminto suojaa kotiasi, kun olet poissa. Se sytyttää ja sammuttaa kunkin huoneen valot tavallisten päivittäisten aikataulujen mukaan.

