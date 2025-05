Haluatko ottaa käyttöön television taustavalaistuksen? Saatavilla on laaja valikoima Hue-älyvalaistusta, jota voit käyttää LED-taustavalona televisiossa ja viihdetiloissa. Valikoimasta löytyy tuotteita valonauhoista älykkäisiin lattiavalaisimiin.

Korosta televisiota olohuoneesi viihteen keskipisteenä kiinnittämällä Hue Lightstrip Plus valonauhan näytön takaosaan. Television taakse sijoitettu valonauha luo sen takana olevaan seinään kauniin valokehyksen, jonka värisävyn ja voimakkuuden voit asettaa mieltymystesi mukaan. Valonauha on joustava, joten sen voi muotoilla, lyhdentää ja pidentää niin, että se sopii mihin tahansa näyttöön tai viihdeyksikköön. Play valopalkit ovat pienikokoisia ja siroja LED-valaisimia, jotka on suunniteltu asennettaviksi pysty- tai vaaka-asentoon. Niiden avulla voit luoda kauniin värivalaistuksen television kummallekin puolelle tai jopa sen taakse. Play valopalkkien tapaan Hue Go valaisin on täydellinen lisä olohuoneeseen, ja sitä voidaan käyttää television taustavalotehosteen luomiseen. Aseta yksi television kummallekin puolelle ja suuntaa ne seinään luodaksesi värikästä hajavaloa televisioruudun taakse. Jos haluat saada Hue-älyvalot syttymään, kirkastumaan, himmenemään ja muuttamaan väriään ruudulla olevan sisällön mukaan, käytä Hue Sync -työpöytäsovellusta tai Hue Sync -mobiilisovellusta yhdessä Philips Hue Play HDMI Sync Boxin kanssa.