Korreloitu värilämpötila (CCT) määrittää, kuinka lämmin tai viileä valon väri on, ja mittauksessa käytetään Kelvin-asteikkoa. Korkea kelvinasteiden lukema (4 000–6 500 K) tarkoittaa viileää valoa, ​​kun taas matala lukema (1 500–2 600 K) lämmintä valoa. Vastaus kysymykseesi "Pitäisikö lukemiseen käyttää lämmintä vai viileää valoa?" on seuraava: viileä valo auttaa pysymään keskittyneenä ja energisenä, kun taas lämmin valo sopii paremmin rentoutumiseen. Vastaus riippuu siis tavoitteestasi. Jos luet työasioita, kannattaa valita viileä valo, mutta jos luet vapaa-ajalla, lämmin valo on paras valinta.