14/09/2023
Näin valitset sopivimman lukulampun
Kun valitset lukuvaloja, mieti tarvitsetko työpiste- vai tunnelmavalaisimia. Työpistevalaisimet keskittyvät suppeaan alueeseen, mikä helpottaa tehtävien suorittamista. Tunnelmavalaisimet sen sijaan ovat päävaloja, joita käytetään kokonaisen huoneen valaisemiseen.
Riippuvalaisimet
Jos lukuvalosi tulee olemaan tilan pääasiallinen valon lähde, kannattaa valita tunnelmavalaisin. Riippuvalaisimet tuovat hienostunutta ilmettä mihin tahansa kotisi huoneeseen. Voit käyttää yhtä riippuvalaisinta tietyn paikan valaisemiseen tai useita yhdessä kattaaksesi laajemman tilan.
Lattiavalaisin
Jos huone on jo valmiiksi hyvin valaistu, tarvitset työpistevalaisimen, josta saat lisää kirkkautta. Lattialampun avulla voit luoda viihtyisän lukunurkkauksen makuu- tai olohuoneeseen.
Yöpöytävalaisin
Jos olet yökyöpeli, joka menee nukkumaan vasta luettuaan kirjan loppuun, yöpöytävalaisin on paras vaihtoehto. Jos öinen lukutottumuksesi häiritsee kumppaniasi, voit asentaa älykkäät LED-lamput jo olemassa oleviin lukuvalaisimiisi ja himmentää valot sopivalle tasolle.
Valaistusvinkki: Valitse Nauti lukemisesta -valaistusasetus, jotta valon väri muuttuu automaattisesti viileästä lämpimään. Käperry sitten nauttimaan suosikkikirjastasi juuri oikeanlaisessa valossa.
Minkä värinen valo on paras lukemiseen?
Korreloitu värilämpötila (CCT) määrittää, kuinka lämmin tai viileä valon väri on, ja mittauksessa käytetään Kelvin-asteikkoa. Korkea kelvinasteiden lukema (4 000–6 500 K) tarkoittaa viileää valoa, kun taas matala lukema (1 500–2 600 K) lämmintä valoa. Vastaus kysymykseesi "Pitäisikö lukemiseen käyttää lämmintä vai viileää valoa?" on seuraava: viileä valo auttaa pysymään keskittyneenä ja energisenä, kun taas lämmin valo sopii paremmin rentoutumiseen. Vastaus riippuu siis tavoitteestasi. Jos luet työasioita, kannattaa valita viileä valo, mutta jos luet vapaa-ajalla, lämmin valo on paras valinta.