Tuki
riippuvalaisimet

Älykkäät riippuvalaisimet

Philips Hue -riippuvalaisimet tuovat hienostunutta tyyliä mihin tahansa tilaan, olipa kyseessä olohuone tai kotitoimisto.

Opas älykkäiden riippuvalaisimien käyttöön

Milloin käytäviin kannattaa lisätä ripustusvalaisimia?

Miten ripustan riippuvalaisimen?

Minkä kokoinen riippuvalaisin kannattaa hankkia?

Mitä ovat älykkäät riippuvalaisimet?

Minne älykkäitä riippuvalaisimia kannattaa ripustaa?

Ovatko älykkäät riippuvalot LED-valoja?

Lue lisää älykkäistä riippuvalaisimista

riippuvalaisimet keittiöön

Kuusi keittiön valaistusideaa

Älykkäät riippuvalaisimet valaisevat keittiön ja luovat rentouttavan tunnelman illalliselle.

koti riippuvalaisimilla

Paluu arjen rutiineihin

Valmistaudu koulun alkuun käyttämällä älykkäitä riippuvalaisimia, jotka auttavat valmistautumaan uuteen lukuvuoteen.

riippuvalaisimet makuuhuoneeseen

Makuuhuoneen valaistusideat

Käytä näitä makuuhuoneen valaistusideoita ja älykkäitä riippuvalaisimia luomaan kutsuva, mukava ja rauhoittava tila.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay