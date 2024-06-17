10. marraskuuta 2023
Joulu on monille taianomaista aikaa – voit muistella menneitä jouluja koristellessasi kuusta tai leipomalla pipareita. Tee joulusta entistä ikimuistoisempi kokeilemalla näitä ideoita jouluvalaistukseen.
Oletko kyllästynyt ryömimään kuusen alle kytkeäksesi valot? Tai seisomaan varpaillasi irrottaaksesi ne pistorasiasta ennen nukkumaanmenoa? Philips Hue -älypistorasian ansiosta tällaisia joulukuuseen liittyviä ongelmia ei enää ole. Kytke kuusen valot suoraan Hue-älypistorasiaan, niin voit kytkeä ne päälle ja pois päältä helposti.
Hue-älypistorasian avulla voit ohjata joulukuusen valoja kuten muita Philips Hue -valoja: Hue-sovelluksella, älytarvikkeella tai äänelläsi.
Välkky idea: Määritä Hue-sovelluksessa ajastus, joka sytyttää joulukuusen valot, ennen kuin heräät, ja sammuttaa ne, kun menet nukkumaan – automaattisesti.
Lahjojen avaaminen on yksi joulun odotetuimmista hetkistä. Tee puun alla olevasta aarrekätköstä vielä houkuttelevampi laittamalla Hue Go -valaisin lahjojen joukkoon. Vie älylamppu oksien läpi ja luo joulukoristeille ainutlaatuinen ilme.
Välkky idea: Jos lapset ovat hieman liian kiinnostuneita puun alla odottavista lahjoista, asenna Hue Go -valaisimen viereen liiketunnistin. Kun he menevät liian lähelle, valot syttyvät – ja he tietävät, että tontut näkevät.
Unohda perinteiset jouluvalot ja käytä niiden sijaan valonauhoja. Koska valonauha on joustava, voit punoa sen kranssiin tai aseta se puun taakse. Aseta yksi sivupöydän tai kaapin taakse ja laita joulukoristeesi sen eteen – voit jopa laittaa tekolunta sen päälle hehkun lisäämiseksi!
Välkky idea: Kun luot huoneeseen tunnelmaa, tee siitä dynaaminen napauttamalla valaistusasetuksen toistopainiketta. Värivalosi toistavat kaikki kyseisen valaistusasetuksen värit ja lisäävät joulukoristelusi dramaattisuutta.
Joulukukat ovat luonnollinen osa joulukattausta, joten voit korostaa niitä kauniistiFlourish-riippuvalaisimen pehmeällä valolla. Eikä siinä vielä kaikki: Flourish-riippuvalaisin toistaa miljoonia eri värejä, joten voit täydentää kukka-asetelmaasi juuri oikealla sävyllä.
Välkky idea: Jos älyvalojärjestelmässäsi on useita Philips Hue ‑valoja, voit jakaa ne Hue-sovelluksessa vastaaviksi Huoneiksi. Luo Alue, joka sisältää juhlatilojen kaikki valot, niin voit luoda joulutunnelman nopeasti koko kotiisi.
Iris-pöytävalaisimessa on sekä hienovarainen taustavalo että päävalo, joka kannattaa suunnata seinään korostaaksesi joulukoristeet haluamallasi tavalla. Korosta joulukoristeitasi tai valaise taustalla oleva seinä.
Välkky idea: Tee lumisade! Kiinnitä paperilumihiutaleet siimalla kattoon, mutta muista sijoittaa ne seinän ja Iris-pöytävalaisimen väliin. Kun valo palaa, lumihiutaleet luovat takanaan olevalle seinälle varjoja, jotka luovat talvisen vaikutelman.
Ulkokäyttöön tarkoitetut jouluvalot tuovat joulun kotiisi. Valitse kotisi ulkoista ilmettä vastaavat värit: kiinnitä suurempia valaisimia räystäisiin ja niiden alle pienempiä, jääpuikkomaisia valaisimia. Voit käyttää sateenkaaren väreissä loistavia valoja, jos haluat tuottaa perinteisestä poikkeavan tunnelman.
Välkky idea: Ulkokäyttöön tarkoitetuilla Philips Hue ‑älyvalaisimilla voit vaivattomasti elävöittää jouluista ulkovalaistustasi. Laita ulkovärivalot, kuten Lily-kohdevalaisimet, loistamaan jouluisissa sävyissä, jotka tuovat pihallesi juhlavan tunnelman.
Luo perinteinen joulun punainen teema, moderni vaikutelma hopeansinisellä valolla tai valitse jouluksi jokin muu väripaletti Philips Hue ‑sovelluksella. Voit itse päättää, miten koristelet kotisi jouluksi – myös joulun älyvalojen käytön osalta.