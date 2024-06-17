Lahjojen avaaminen on yksi joulun odotetuimmista hetkistä. Tee puun alla olevasta aarrekätköstä vielä houkuttelevampi laittamalla Hue Go -valaisin lahjojen joukkoon. Vie älylamppu oksien läpi ja luo joulukoristeille ainutlaatuinen ilme.

Välkky idea: Jos lapset ovat hieman liian kiinnostuneita puun alla odottavista lahjoista, asenna Hue Go -valaisimen viereen liiketunnistin. Kun he menevät liian lähelle, valot syttyvät – ja he tietävät, että tontut näkevät.