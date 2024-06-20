Asettele valonauha ikkunalaudalle ja peitä se kevyesti "hämähäkinseiteillä", jotta valo pääsee hohtamaan väleistä. Kiinnitä sitten ikkunaan halloween-paperihahmoja: esimerkiksi lentäviä lepakoita tai luudalla liitävä noita. Valonauha valaisee asetelman ylöspäin suuntautuvalla kirkkaudellaan.

Valaistusvinkki: Lisää ääntä halloween-koristeluihisi yhdistämällä Philips Hue ja Spotify! Luo halloween-valoillasi (mukaan lukien ikkunavalot) uusi Viihdealue ja napauta Synkronoi-välilehteä Philips Hue -sovelluksessa. Laita päälle mikä tahansa halloween-musiikkikappale tai äänitehoste, kuten vaikkapa ukkonen tai aavemaiset äänet, ja valosi reagoivat siihen.