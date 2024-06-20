24. kesäkuuta 2024
Käytä vähän taikuutta ja anna vieraillesi hurja kummituselämys. Tee kodistasi haluamasi halloween-kummitustalo: aavemainen hautausmaa, noidan luola tai vaikkapa hirviön kartano. Visioistasi tulee totta halloween-ideoillamme.
Kotisi julkisivu ja piha toimivat halloween-tunnelman nostattajina. Käytä älyvalaistusta herättääksesi talosi henkiin – tai antaaksesi sille kuolettavan ilmeen, jos sellaiset halloween-koristelut ovat enemmän mieleesi!
Vain rohkeimmat vierailijat uskaltavat lähestyä oveasi, kun käytät älyvalaistusta pihatien valaisemiseen. Ulkokäyttöön suunnitellut valonauhat ovat halloween-suosikki, sillä ne voidaan asetella kiemurtelemaan polkuja pitkin ja niiden väriksi voidaan valita mikä tahansa – kokeile oranssia, violettia tai vihreää lisätäksesi vieraidesi jännitystä.
Luo etupihallesi hautausmaa itse tehdyillä hautakivillä ja aseta kivien väliin Lily-kohdevalaisimia. Niiden voimakkailla valokeiloilla voit luoda vaikuttavia varjoja, jotka tekevät halloween-pihakoristeluistasi eläväisempiä.
Ota käyttöön ulkoliiketunnistin, joka sytyttää valot, kun joku lähestyy. Tee valaistuksesta vieläkin hyytävämpi sytyttämällä vain yksi tai muutama valo, jotka korostavat erityisen karmivia koristeitasi. Sijoita esimerkiksi kaksi kohdevalaisinta pensaiden tai lehtikasvien alle oven viereen. Kun ihmiset lähestyvät, alue tulvii valoa ja varjoja.
Asettele valonauha ikkunalaudalle ja peitä se kevyesti "hämähäkinseiteillä", jotta valo pääsee hohtamaan väleistä. Kiinnitä sitten ikkunaan halloween-paperihahmoja: esimerkiksi lentäviä lepakoita tai luudalla liitävä noita. Valonauha valaisee asetelman ylöspäin suuntautuvalla kirkkaudellaan.
Valaistusvinkki: Lisää ääntä halloween-koristeluihisi yhdistämällä Philips Hue ja Spotify! Luo halloween-valoillasi (mukaan lukien ikkunavalot) uusi Viihdealue ja napauta Synkronoi-välilehteä Philips Hue -sovelluksessa. Laita päälle mikä tahansa halloween-musiikkikappale tai äänitehoste, kuten vaikkapa ukkonen tai aavemaiset äänet, ja valosi reagoivat siihen.
Jos olet järjestemässä halloween-juhlat, voit tehdä sisätiloista yhtä aavemaiset kuin kotisi on ulkopuolelta katsottuna.
Kurpitsalyhty on halloween-koristelujen keskeinen osa, joten valitse tänä vuonna erittäin suuri kurpitsa – tarpeeksi suuri, jotta kannettava Hue Go -valaisin mahtuu sen sisään. Latauskaapelista irrotettuna se sopii hyvin kurpitsaan. Haluatko pitää valon päällä pidempään? Vedä johto kurpitsan takaosan läpi, jotta se pysyy loistavana tuntikausia.
Valaistusvinkki: Jos kaipaat kurpitsalyhtyysi kynttilän liekin lepatusta, käytä Hue-sovelluksen kynttilänvalotehostetta. Sen avulla voit simuloida tuikkukynttilän liekin kirkastuvaa ja himmenevää loistetta.
Luuranko on yksi suosituimmista halloween-koristeista, joka luo upean karmaisevan tunnelman vaikkapa olohuoneen nurkkaan asetettuna. Yhdistä tähän halloween-koristeeseen Signe-lattiavalaisin, jonka pitkän ja ohuen valon saa täysin piiloon selkärangan taakse. Kierrä luurangon päälle vielä muutama hämähäkinseitti tai repaleista lakanakangasta, jotta saat lisättyä näkymään varjoja.
Valaistusvinkki: Haluatko tehdä pienen Halloween-pilan? Ohjelmoi Hue-liikesensori syttämään lattiavalaisin yöksi. Kun hyväuskoinen henkilö kävelee valaisimen ohi hakemaan yöpalaa tai käymään vessassa, luurangon valot syttyvät ja saavat hänet säikähtämään.
Jos sinulla ei vielä ole valonauhaa, yksi parhaista sijoituspaikoista on pitkän sivupöydän tai kaapin takareuna – valonauha on seinää kohti levittäen valoa ympärille ja ylöspäin. Sen lisäksi, että se luo kauniin tehosteen jokapäiväiseen valaistukseen, se on myös täydellinen paikka esitellä lomakoristeita, mukaan lukien paperilepakkoparvi.
Hämähäkinseitit ja inhottavat ötökät ovat aina varma valinta, mutta älyvalaistuksen avulla niistä tulee entistä puistattavampia. Kun olet ripustanut hämähäkinseitin ja asetellut siihen hämähäkkejä, laita Bloom-pöytävalaisin sen taakse. Bloom-valaisin asetetaan usein seinään päin, mutta tässä tapauksessa se kannattaa kääntää poispäin seinästä. Kohdista valo suureen hämähäkkiin, jotta saat luotua pitkälle huoneeseen ulottuvan varjon.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.