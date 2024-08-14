Kodin automaatio älyvalaistuksella

Kodin automatisointi Philips Huen avulla tapahtuu Hue Bridgeä käyttämällä. Se on älykäs valaistuskeskus, joka muodostaa yhteyden Internet-reitittimeen ja toimii kodin koko älykkään valojärjestelmän aivoina.

Lisäksi tarvitset tarpeidesi mukaisen yhdistelmän Philips Hue -sarjan älylamppuja, valaisimia, valoja, tunnistimia ja kameroita. Jos olet vasta aloittamassa Philips Hue -tuotteiden kanssa, Bridge ja valikoima LED-lamppuja ja -valaisimia on helpoin tapa alkaa nauttia kodin automatisoinnista.

Lisäämällä mukaan sisä- ja ulkokäyttöön sopivia liiketunnistimia ja kameroita saat rakennettua askeleen kehittyneemmän ratkaisun. Ne tunnistavat liikkeen ja aktivoivat valot automaattisesti ilman ajastusta. (Voit luonnollisesti valita aikavälit, joina haluat tunnistimien ja kameroiden olevan toiminnassa!) Valojen automaattisen aktivoinnin lisäksi Hue Secure -kamerat voivat lähettää sinulle hälytyksiä, joiden perustella voit halutessasi sytyttää valot.

Kun laitteisto on paikoillaan, on aika ladata Hue-sovellus älypuhelimeesi. Sovellus on paikka, jossa voit määrittää, ohjata ja säätää kaikkia automaatioitasi.