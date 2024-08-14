Kodin automaatio älyvalaistuksella

8.7.2024
Kodin automaatio lyhyesti
Philips Hue -älyvalojen kodin automaatiotoiminnoilla voit hallita Philips Hue -valoja ajastimien, tunnistimien ja turvakameroiden avulla – joko kotonasi tai mistä tahansa maailman kolkasta! Valot voi asettaa syttymään, sammumaan, himmenemään tai muuttamaan väriä juuri silloin, kun haluat. Hue Motion sensor -liiketunnistimilla ja Hue Secure -kameroilla valot voi jopa asettaa syttymään ja sammumaan liikkeidesi mukaan. Kamerat antavat myös mielenrauhaa, kun olet poissa kotoa.
Miten kotiautomaatio toimii?
Hue-älyvalojen automatisointi toimii yhdistämällä ne Hue Bridgeen – älykkääseen valokeskukseen, joka on järjestelmän aivot. Kun se on tehty, kaikki automaatiot ovat määritettävissä älypuhelimeen asennettavan Hue-sovelluksen Automaatiot-välilehdellä. Valitse automaatioista, jotka auttavat päivittäisessä rutiinissasi, opastavat saapuessasi ja lähteessäsi kotoa tai matkivat läsnäoloasi poissa ollessasi. Voit jopa mukauttaa omia automaatioitasi ohjaamaan valoja juuri haluamallasi tavalla.
Ohjeet kodin automatisointiin
Kodin automatisointi Philips Huen avulla tapahtuu Hue Bridgeä käyttämällä. Se on älykäs valaistuskeskus, joka muodostaa yhteyden Internet-reitittimeen ja toimii kodin koko älykkään valojärjestelmän aivoina.
Lisäksi tarvitset tarpeidesi mukaisen yhdistelmän Philips Hue -sarjan älylamppuja, valaisimia, valoja, tunnistimia ja kameroita. Jos olet vasta aloittamassa Philips Hue -tuotteiden kanssa, Bridge ja valikoima LED-lamppuja ja -valaisimia on helpoin tapa alkaa nauttia kodin automatisoinnista.
Lisäämällä mukaan sisä- ja ulkokäyttöön sopivia liiketunnistimia ja kameroita saat rakennettua askeleen kehittyneemmän ratkaisun. Ne tunnistavat liikkeen ja aktivoivat valot automaattisesti ilman ajastusta. (Voit luonnollisesti valita aikavälit, joina haluat tunnistimien ja kameroiden olevan toiminnassa!) Valojen automaattisen aktivoinnin lisäksi Hue Secure -kamerat voivat lähettää sinulle hälytyksiä, joiden perustella voit halutessasi sytyttää valot.
Kun laitteisto on paikoillaan, on aika ladata Hue-sovellus älypuhelimeesi. Sovellus on paikka, jossa voit määrittää, ohjata ja säätää kaikkia automaatioitasi.
Optimoi päivittäiset rutiinit kodin valaistusautomaation avulla
Philips Huen älykkäät valoautomaatiot voivat auttaa päivittäisissä rutiineissasi kotona säätämällä valon sävyä ja voimakkuutta, jotta voit herätä, keskittyä työhön, rentoutua ja nukahtaa. Hue-sovelluksen Automaatiot-välilehdellä voit asettaa päivät ja kellonajat, huoneet tai valitut valot ja valotilan tarpeidesi mukaan.
Herää
Herätysvalo on erinomainen tapa aloittaa päivä energisempänä, sillä se on suunniteltu herättämään sinut lempeästi ja luonnollisesti.² Sen voit asettaa syttymään niin, että valo kirkastuu hiljalleen valitsemallasi nopeudella. Jos haluat äärimmäisen rentouttavan alun aamuusi, herätystyyliksi kannattaa valita auringonnousua simuloiva valoherätys. Valot muuttuvat tällöin vähitellen pehmeästä sinisestä lämpimiin oranssin sävyihin, jotta päiväsi pääsee alkamaan lempeästi. Signe gradient -lattia- ja -pöytävalaisimet sopivat ihanteellisesti makuuhuoneeseen. Valaisimet ovat muotoilultaan hienovaraisen hoikkia, ja ne valaisevat värivalolla koko pituudeltaan. Herätysautomaation voi asettaa mille tahansa makuuhuoneen valaisimelle. Sängyn alle tai huonekalujen taakse sijoitettavat LED-valonauhat ovat myös loistava vaihtoehto luoda pehmeää hajavaloa, joka valaisee aamuisin lempeästi silmiä rasittamatta.
Työnteko
Jos työskentelet kotona ja keskittyminen on ensiarvoisen tärkeää, kotitoimiston tai työhuoneen valojen automatisoiminen valaisemaan työaikana kirkkaan valkoisella valolla auttaa merkittävästi. Se antaa optimaalisen määrän valoa työskentelyä varten ja auttaa keskittymään paremmin. Pöytävalaisimia, LED-kattovalaisimia ja lattiavalaisimia yhdistelemällä voit varmistaa, että saat aina riittävästi valoa juuri siellä, missä sitä tarvitset. Voit jopa asettaa valot siirtymään pehmeämpiin, lämpimämpiin sävyihin merkkinä, että on aika pitää tauko tai lopettaa työskentely.
Rentoudu ja nuku
Kun päivä on pulkassa, älyvalojen nukahtamisautomaatio auttaa nukahtamisessa. Kun se aktivoituu – joko automaattisesti tai napin painalluksella – makuuhuoneen valot muuttuvat lämpimiin, punasävyisiin sävyihin ja himmenevät, kunnes ne sammuvat. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sininen valo ehkäisee unihormoni melatoniinin muodostumista, joten nukahtamisautomaatio jättää sinisen valon pois ja luo näin parhaat mahdolliset edellytykset helppoon nukahtamiseen.¹
Tunne olosi turvallisemmaksi kodin valaistusautomaation avulla
Philips Hue -valot, -tunnistimet ja -valvontakamerat yhdessä Hue-sovelluksen kanssa turvaavat mielenrauhasi olitpa sitten kotona tai matkoilla.
Turvalliset automaatiot
Philips Hue -sovelluksen Luo läsnäolovaikutelma -automaatiolla voit asettaa kotisi valaistuksen toimimaan aivan kuin olisit kotona, vaikka olisit kaukana poissa. Voit asettaa aikataulun, jossa led-valot kotisi eri huoneissa sytyvät ja sammuvat erilaisissa valotilanteissa joko koko päivän ja yön tai vain yöllä. Ne jäljittelevät tyypillisiä toimintoja, joita tämän tyyppisissä huoneissa odotettaisiin, antaen vaikutelman, että joku on kotona.
Anturit ja ajastimet
Sisä- ja ulkotilojen liiketunnistimet sytyttävät valitsemasi valot havaitessaan liikettä kotonasi ja sen ympäristössä. Tunnistimien toiminta-ajat voi luonnollisesti ajoittaa niin, että valoja ei sytytetä turhaan valoisaan aikaan. Voit jopa automatisoida tietyt valot niin, että kun ne laukeavat, ne näyttävät tietyn valitsemasi valotilanteen, värin tai valon voimakkuuden. Etkö käytä tunnistimia? Luo muokattu automaatio Hue-sovelluksessa. Aseta päivät ja kellonajat, jolloin haluat valojen syttyvän ja sammuvan. Yksinkertaista mielenrauhaa!
Turvakamerat
Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi! Älykkäillä Secure-turvakameroilla voit valvoa kotiasi reaaliaikaisesti 1080p HD -tarkkuudella toistettavan suoratoiston kautta. Saat välittömiä ilmoituksia mobiililaitteellesi aina, kun Secure-kamerasi havaitsee liikettä. Hue-sovelluksen Koti-välilehdellä voit aktivoida ja poistaa käytöstä toimintoja, laukaista hälytyksiä, seurata yleistilannetta kaikesta toiminnasta ja tarkastella push-ilmoituksia, joita kamerasi lähettävät havaitessaan jotakin epäilyttävää. Sijoita Hue-turvakamerat mihin tahansa huoneeseen tai ulkotilaan kotisi ympärillä. Tuotevalikoimasta löytyy langallinen Secure-kamera, Secure-akkukamera ja Secure-valonheitinkamera.