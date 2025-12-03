Työhuoneen valaistus

Tee kotona työskentelystä mukavampaa oikeanlaisella valaistuksella. Sopiva kirkkaus, hajonta ja valon sävy auttavat työskentelemään päivän aikana mukavasti ja tuottavasti.
Työhuoneeseen sopiva valaistus auttaa keskittymään työntekoon
Älyvaloa voi säätää, joten sen voi asettaa tuottamaan minkä tahansa sävyistä valkoista valoa päivän aikana. Viileämmät siniset sävyt voivat lisätä energisyyttäsi aamulla kun taas lämpimämmät sävyt auttavat sinua rentoutumaan työpäivän päättyessä.
Saatat pitää myös näistä...
Hue White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
49,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Smart Button -ohjauspainike
Smart button älypainike
21,99 €
Hue White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl
59,99 €
Kattovalaisimet
Devote Hue slim S -kattovalaisn
79,99 €
LIGHTSTRIPS
Solo ‑valonauha
69,99 €
Hue
Tap dial switch -kytkin
49,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
59,99 €
Hue White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl
49,99 €
Kattovalaisimet
Devote Hue slim M -kattovalaisin
119,99 €
Hue White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl
59,99 €
Hue
Smart plug -älypistoke
34,99 €
Hue White and color ambiance
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen
109,99 €
LIGHTSTRIPS
3 metrin OmniGlow-valonauha
139,99 €
Hue
Smart button -älypainike
21,99 €
Huolehdi työhuoneen valaistuksesta
Yhdistelemällä pöytävalaisimia, lattiavalaisimia ja kattovalaisia voit luoda loistavan valaistuksen niin keskittymistä vaativiin tehtäviin kuin epäsuoraan yleisvalaistukseenkin.
Parhaat työhuoneen valaistustuotteet
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
59,99 €
Hue White and color ambiance
Kannettava Go-valaisin
89,99 €
Hue
Tap dial switch -kytkin
49,99 €
Hue White ambiance
Keskikokoinen Enrave-kattovalaisin
199,99 €
Hue White and color ambiance
Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin
229,99 €
Hue White and color ambiance
Centris, neljän kohdevalon kattovalaisin
489,99 €
Valaistusinspiraatiota
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.
@smarthomers
@thesetuptoday
@adamleonpeters
@brynefallmusic
@logicoder1
@apextyper
@mac_n_ipad_setup
@idolart
@noixdecitron
@noixdecitron
Työhuoneen älyvalaistuksen opas
Kuinka voin simuloida luonnonvaloa toimistossani älyvalaisimien avulla?
Kuinka voin simuloida luonnonvaloa toimistossani älyvalaisimien avulla?
Kuinka kirkas työhuoneeni valaistuksen tulisi olla?
Kuinka kirkas työhuoneeni valaistuksen tulisi olla?
Millainen työhuoneen valaistus sopii parhaiten tietokonetyöskentelyyn?
Millainen työhuoneen valaistus sopii parhaiten tietokonetyöskentelyyn?
Muita työhuoneen valaistukseen liittyviä ideoita
Sopivin valaistus videopuheluita varten
Valaistuksesta huolehtimisessa videopuheluita varten ei ole kyse ainoastaan siitä, että näyttäisit mahdollisimman hyvältä. Oikeanlainen valaistus voi auttaa selkeyttämään ilmeitä, vähentämään häiritseviä varjoja tai häikäisyä ja parantamaan videokuvan laatua.