Tuki
Työhuoneen valaistus

Työhuoneen valaistus

Tee kotona työskentelystä mukavampaa oikeanlaisella valaistuksella. Sopiva kirkkaus, hajonta ja valon sävy auttavat työskentelemään päivän aikana mukavasti ja tuottavasti.

Osta työhuoneen valaisimia
Mies istuu pöydällä olevan kannettavan tietokoneen ääressä, älypöytävalaisin ja riippuvalaisin on asetettu tuottamaan viileän valkoista valoa.

Työhuoneeseen sopiva valaistus auttaa keskittymään työntekoon

Älyvaloa voi säätää, joten sen voi asettaa tuottamaan minkä tahansa sävyistä valkoista valoa päivän aikana. Viileämmät siniset sävyt voivat lisätä energisyyttäsi aamulla kun taas lämpimämmät sävyt auttavat sinua rentoutumaan työpäivän päättyessä.

Saatat pitää myös näistä...

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

21,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Smart button älypainike

Smart Button -ohjauspainike

Smart button älypainike

Paristokäyttöinen
45 mm
Mattapintainen
Kiinnitä magneetilla tai jalustan avulla

21,99 €

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

59,99 €

Uusi
Devote Hue slim S -kattovalaisn

Kattovalaisimet

Devote Hue slim S -kattovalaisn

Tasainen valonjako
⌀ 29,1 cm
Jopa 2 000 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen

79,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Solo ‑valonauha

LIGHTSTRIPS

Solo ‑valonauha

Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
3 metriä

69,99 €

Tap dial switch -kytkin

Hue

Tap dial switch -kytkin

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

49,99 €

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

59,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

Uusi
Devote Hue slim M -kattovalaisin

Kattovalaisimet

Devote Hue slim M -kattovalaisin

Tasainen valonjako
⌀ 42,1 cm
Jopa 2900 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen

119,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

59,99 €

Smart plug -älypistoke

Hue

Smart plug -älypistoke

Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

34,99 €

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Hue White and color ambiance

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili

109,99 €

3 metrin OmniGlow-valonauha

LIGHTSTRIPS

3 metrin OmniGlow-valonauha

2 700 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa

139,99 €

Smart button -älypainike

Hue

Smart button -älypainike

Ohjaa valaistusta yhdellä painalluksella
Valon asetus vuorokauden ajan mukaan
Mukautettavat toiminnot
Joustava langaton asennusratkaisu

21,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Osta työhuoneen valaisimia
Työhuone, jossa on pöytä ja tuoli, valaistuna älypöytävalaisimella ja riippuvalaisimella, jotka on asetettu tuottamaan lämmintä ja pehmeää valoa.

Huolehdi työhuoneen valaistuksesta

Yhdistelemällä pöytävalaisimia, lattiavalaisimia ja kattovalaisia voit luoda loistavan valaistuksen niin keskittymistä vaativiin tehtäviin kuin epäsuoraan yleisvalaistukseenkin.

Parhaat työhuoneen valaistustuotteet

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

59,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Kannettava Go-valaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Go-valaisin

Integroitu LED ja akku
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

89,99 €

Tap dial switch -kytkin

Hue

Tap dial switch -kytkin

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

49,99 €

Keskikokoinen Enrave-kattovalaisin

Hue White ambiance

Keskikokoinen Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

199,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin

Hue White and color ambiance

Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

229,99 €

Centris, neljän kohdevalon kattovalaisin

Hue White and color ambiance

Centris, neljän kohdevalon kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

489,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Osta kotitoimiston valaisimia

Valaistusinspiraatiota

Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Työhuoneen älyvalaistuksen opas

Kuinka voin simuloida luonnonvaloa toimistossani älyvalaisimien avulla?

Kuinka kirkas työhuoneeni valaistuksen tulisi olla?

Millainen työhuoneen valaistus sopii parhaiten tietokonetyöskentelyyn?

Muita työhuoneen valaistukseen liittyviä ideoita

Sopivin valaistus videopuheluita varten

Sopivin valaistus videopuheluita varten

Valaistuksesta huolehtimisessa videopuheluita varten ei ole kyse ainoastaan siitä, että näyttäisit mahdollisimman hyvältä. Oikeanlainen valaistus voi auttaa selkeyttämään ilmeitä, vähentämään häiritseviä varjoja tai häikäisyä ja parantamaan videokuvan laatua.

Tutustu verkkokameraa varten tarkoitettuihin valaisimiin

Tutustu muihin huoneisiin

Olohuoneen valaistus

Olohuoneen valaistus

Olohuoneen valaistus
Ruokailutilan valaistus

Ruokailutilan valaistus

Ruokailutilan valaistus
Keittiön valaistus

Keittiön valaistus

Keittiön valaistus
Pelihuoneen valaistus

Pelihuoneen valot

Pelihuoneen valaistus
Makuuhuoneen valaistus

Makuuhuoneen valaistus

Makuuhuoneen valaistus
Etu- ja takapihan valaistus

Älykkäät ulkovalaisimet takapihalle ja terassille

Etu- ja takapihan valaistus
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay