Työhuoneen valaistus

Sopivin valaistus videopuheluita varten

Valaistuksesta huolehtimisessa videopuheluita varten ei ole kyse ainoastaan siitä, että näyttäisit mahdollisimman hyvältä. Oikeanlainen valaistus voi auttaa selkeyttämään ilmeitä, vähentämään häiritseviä varjoja tai häikäisyä ja parantamaan videokuvan laatua.