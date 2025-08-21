Hue kodin turvajärjestelmä tarjoaa enemmän kuin vain kameroita ja ilmoituksia. Hue Bridgen avulla valosi voivat reagoida toimintaan – ne syttyvät automaattisesti tai käynnistävät valo- ja äänihälytykset. Kaikkea ohjataan yhdessä sovelluksessa.
Hue kodin turvajärjestelmän sisällä
Estä kutsumattomat vieraat
Aseta Secure-järjestelmäsi valmiuteen yhdellä napautuksella, kun olet vaikka menossa ulos tai nukkumaan. Laita Luo läsnäolovaikutelma ‑automaatio päälle, jotta näytät olevasi kotona kun lähdet ulos!
Tunnista, kuka on ovella
Turvalliset kamerat, tunnistimet, video-ovikellot ja summerit havaitsevat liikettä näkökentässään ja reagoivat välittömästi valoilla ja sovellusilmoituksilla asetuksiesi perusteella.
Saat ilmoituksen välittömästi
Tarkista mobiililaitteeseesi lähetetystä ilmoituksesta, missä ja milloin liikettä havaittiin. Secure-tilauksen avulla voit nähdä, aiheuttiko ilmoituksen henkilö, eläin, ajoneuvo vai saapunut paketti.
Tarkista toimintosi
Tarkista Turvakeskuksen reaaliaikaisesta näkymästä, mikä (tai kuka!) on käynnistänyt liikehälytyksen – ja valitse sitten, mitä haluat tehdä seuraavaksi. Jos sinulla on Secure-tilaus, voit myös tarkistaa tallennetun videohistoriasi aikajanalla.
Karkota mahdolliset uhat
Vaikuttaako epäilyttävältä? Käynnistä sovelluksessa yhdellä napautuksella hälytys, joka saa valot vilkkumaan tai Secure-kameran sireenin soimaan. Kaksisuuntaisella puhetoiminnolla voit varoittaa kutsumatonta vierasta – tai tervehtiä tuttuja kasvoja.
Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa
Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Ohjaa Hue-kameroita, video-ovikelloja ja tunnistimia, vastaanota välittömiä ilmoituksia sekä käynnistä automaatioita tai hälytyksiä suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.
Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia
Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.
Yksityisyytesi on meille tärkeää
Päästä päähän ‑salaus. Kaksivaiheinen todennus. Tunnuslause, jolla pääset käsiksi videoleikkeisiin ja historiaan. Philips Hue Secure on suunniteltu yksityisyyttäsi ajatellen. Haluatko lisätietoa siitä, kuinka käsittelemme tietojasi?
Kysymyksiä ja vastauksia kodin turvajärjestelmistä
Mitkä Philips Hue -tuotteet toimivat Secure-kokoonpanon kanssa?
Mitä tarvitsen, jotta voin aloittaa Philips Hue -turvaominaisuuksien käytön?
Mitä voin tehdä video-ovikelloni, soittokelloni ja turvajärjestelmäni avulla, jos epäilen, että kodissani on tunkeilija?
Miten Hue Bridge parantaa Secure-järjestelmääni?
Onko Secure-sopimuksen maksullisille ominaisuuksille, ovikelloille ja summereille saatavilla ilmaista kokeilujaksoa?
Mikä on tee-se-itse-kodin turvajärjestelmä?
Mikä on paras kodin turvajärjestelmä?
Mikä on paras turvallisuushälytysjärjestelmä koteihin?
Mikä on turvallisuushälytysjärjestelmä?
Eikö vastausta löydy?
