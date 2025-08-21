Tuki

Hue kodin turvajärjestelmän sisällä

Hue kodin turvajärjestelmä tarjoaa enemmän kuin vain kameroita ja ilmoituksia. Hue Bridgen avulla valosi voivat reagoida toimintaan – ne syttyvät automaattisesti tai käynnistävät valo- ja äänihälytykset. Kaikkea ohjataan yhdessä sovelluksessa.

Näin kodin turvajärjestelmämme toimii

Etuoven yläpuolelle asennettu Secure-kamera

Estä kutsumattomat vieraat

Aseta Secure-järjestelmäsi valmiuteen yhdellä napautuksella, kun olet vaikka menossa ulos tai nukkumaan. Laita Luo läsnäolovaikutelma ‑automaatio päälle, jotta näytät olevasi kotona kun lähdet ulos!

Nainen vilkuttaa Secure-kameran näkökulmasta katsottuna

Tunnista, kuka on ovella

Turvalliset kamerat, tunnistimet, video-ovikellot ja summerit havaitsevat liikettä näkökentässään ja reagoivat välittömästi valoilla ja sovellusilmoituksilla asetuksiesi perusteella.

Mies katselee videota älypuhelimella ​​kuulokkeet päässään

Saat ilmoituksen välittömästi

Tarkista mobiililaitteeseesi lähetetystä ilmoituksesta, missä ja milloin liikettä havaittiin. Secure-tilauksen avulla voit nähdä, aiheuttiko ilmoituksen henkilö, eläin, ajoneuvo vai saapunut paketti.

 

Pariskunta katsoo turvakameran materiaalia tabletilla

Tarkista toimintosi

Tarkista Turvakeskuksen reaaliaikaisesta näkymästä, mikä (tai kuka!) on käynnistänyt liikehälytyksen – ja valitse sitten, mitä haluat tehdä seuraavaksi. Jos sinulla on Secure-tilaus, voit myös tarkistaa tallennetun videohistoriasi aikajanalla.

Hahmo lähestyy takaovea

Karkota mahdolliset uhat

Vaikuttaako epäilyttävältä? Käynnistä sovelluksessa yhdellä napautuksella hälytys, joka saa valot vilkkumaan tai Secure-kameran sireenin soimaan. Kaksisuuntaisella puhetoiminnolla voit varoittaa kutsumatonta vierasta – tai tervehtiä tuttuja kasvoja.

Hue-sovellus, jossa näkyvät Hue Secure -laitteet ja 2K Hue Secure -kameran tallentama reaaliaikainen video kuistilta.

Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa

Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Ohjaa Hue-kameroita, video-ovikelloja ja tunnistimia, vastaanota välittömiä ilmoituksia sekä käynnistä automaatioita tai hälytyksiä suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.

Lataa App Storesta Hanki Google Playsta
Musta Hue Bridge Pro -älykotikeskus

Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia

Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.

Osta Bridge Pro
Kädet säätävät pöytätelineellä varustettua valkoista Secure-kameraa

Yksityisyytesi on meille tärkeää

Päästä päähän ‑salaus. Kaksivaiheinen todennus. Tunnuslause, jolla pääset käsiksi videoleikkeisiin ja historiaan. Philips Hue Secure on suunniteltu yksityisyyttäsi ajatellen. Haluatko lisätietoa siitä, kuinka käsittelemme tietojasi?

Lue tietosuojailmoitus

Kysymyksiä ja vastauksia kodin turvajärjestelmistä

Mitkä Philips Hue -tuotteet toimivat Secure-kokoonpanon kanssa?

Mitä tarvitsen, jotta voin aloittaa Philips Hue -turvaominaisuuksien käytön?

Mitä voin tehdä video-ovikelloni, soittokelloni ja turvajärjestelmäni avulla, jos epäilen, että kodissani on tunkeilija?

Miten Hue Bridge parantaa Secure-järjestelmääni?

Onko Secure-sopimuksen maksullisille ominaisuuksille, ovikelloille ja summereille saatavilla ilmaista kokeilujaksoa?

Mikä on tee-se-itse-kodin turvajärjestelmä?

Mikä on paras kodin turvajärjestelmä?

Mikä on paras turvallisuushälytysjärjestelmä koteihin?

Mikä on turvallisuushälytysjärjestelmä?

Eikö vastausta löydy?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay