Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa

Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Ohjaa Hue-kameroita, video-ovikelloja ja tunnistimia, vastaanota välittömiä ilmoituksia sekä käynnistä automaatioita tai hälytyksiä suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.