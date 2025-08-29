Hue Securen ansiosta voit olla rauhallisin mielin ja tuntea, että joku on aina kotona – ja Secure-tilaukset antavat sinun valita tarkalleen, miten haluat valvoa kotiasi reaaliajassa. Valitse itsellesi paras tilaus lisäämään kodin turvaa Philips Huen avulla.
Kodin turvasopimukset
Ilmainen
Philips Hue Secure -kameran vakio-ominaisuudet, kuten reaaliaikainen suoratoisto, valo- ja äänihälytykset sekä pikailmoitukset, ovat maksuttomia ja ne voidaan ottaa välittömästi käyttöön.
Perussopimus
Saat 30 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja jopa entistäkin älykkäämmät hälytykset. Hanki tämä paketti jopa kahdelle kameralle ja maksa siitä kamerakohtaisesti.
Plus-sopimus
Saat 60 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja jopa entistäkin älykkäämmät hälytykset. Hanki tämä paketti jopa 10 kameralle ja maksa niistä kaikista kiinteä hinta.
Vertaile kodin turvasopimuksia
Reaaliaikainen suoratoisto sovelluksen tai äänikumppaneiden näyttöjen kautta
Valo- ja äänihälytykset¹ ²
Välittömät liikeilmoitukset¹
Päästä päähän salaus
Pimennysalueet
Videoiden tilannekuvat
Automaattinen viritys/poiskytkentä kotona tai poissa ollessa
Liiketietoinen: käytä valoja tunnistimina² ⁴
Havaitsee savuhälyttimet ja sytyttää valot hälyttääkseen
Peräkkäisten leikkeiden tallennus
Valvonta-alueet
Tekoälypohjainen ihmisten, eläinten, ajoneuvojen ja pakettien tunnistus
Tekoälyllä toimivat älykkäät hälytykset
Videohistoria
Kamerat
Hyödynnä lisäominaisuuksia sopimuksella
Videoleikkeiden tallennus
Kun sopimus on aktiivinen, kamera aloittaa tallennuksen heti, kun se havaitsee liikettä. Sitten kamera salaa videon, tallentaa sen pilveen ja antaa sinun ladata sen mobiililaitteeseesi.
Valvonta-alueet
Luo alue yksityiskohtaisempia hälytyksiä varten, jotka kertovat, jos henkilö, paketti tai ajoneuvo on laukaissut kamerasi. Voit jopa sulkea pois alueita, kuten jalkakäytävän, välttääksesi tarpeettomia hälytyksiä.
Videohistoria
Valitse 30 tai 60 päivän videohistoria ja katso sitten tallenteet, jotka kamerasi on nauhoittanut kyseisenä aikana havaituista liikkeistä.
Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia
Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.
Tutustu sopimuksiin Philips Hue -sovelluksessa
Oletko valmis saamaan kaiken irti Secure-kamerastasi? Voit hankkia sopimuksen App Storesta tai Play Kaupasta Hue-sovelluksen kautta. Jos haluat hankkia sopimuksen, avaa Hue-sovellus ja valitse Settings (Asetukset) > Security (Turvallisuus) > Plans (Sopimukset).
Kysymyksiä ja vastauksia
Onko Secure-tilauksissa rajoitettu, kuinka monta kameraa voin lisätä?
Onko Secure-tilauksissa rajoitettu, kuinka monta kameraa voin lisätä?
Kuinka voin tarkistaa, kuinka monta päivää on jäljellä Secure-tilaukseni 30 päivän maksuttomasta kokeilujaksosta?
Kuinka voin tarkistaa, kuinka monta päivää on jäljellä Secure-tilaukseni 30 päivän maksuttomasta kokeilujaksosta?
Edellyttävätkö Secure-tilauksen lisäominaisuudet Philips Hue Bridgeä?
Edellyttävätkö Secure-tilauksen lisäominaisuudet Philips Hue Bridgeä?
Mikä on Secure-tilausten hyvityskäytäntö?
Mikä on Secure-tilausten hyvityskäytäntö?
Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?
Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?
¹Hue Bridge vaaditaan.
²Edellyttää Philips Hue -valoja.
³Enintään kymmenen kameraa.
⁴Hue Bridge Pro vaaditaan.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.