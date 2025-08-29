Kodin turvasopimukset

Tuki

Hue Securen ansiosta voit olla rauhallisin mielin ja tuntea, että joku on aina kotona – ja Secure-tilaukset antavat sinun valita tarkalleen, miten haluat valvoa kotiasi reaaliajassa. Valitse itsellesi paras tilaus lisäämään kodin turvaa Philips Huen avulla.

Ilmainen

Philips Hue Secure -kameran vakio-ominaisuudet, kuten reaaliaikainen suoratoisto, valo- ja äänihälytykset sekä pikailmoitukset, ovat maksuttomia ja ne voidaan ottaa välittömästi käyttöön.
Perussopimus

Saat 30 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja jopa entistäkin älykkäämmät hälytykset. Hanki tämä paketti jopa kahdelle kameralle ja maksa siitä kamerakohtaisesti.
Plus-sopimus

Saat 60 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja jopa entistäkin älykkäämmät hälytykset. Hanki tämä paketti jopa 10 kameralle ja maksa niistä kaikista kiinteä hinta.

Vertaile kodin turvasopimuksia

Ilmainen

0 e/vuosi

Perussopimus

39,99 e/vuosi

Plus-sopimus

99,99 e/vuosi

Reaaliaikainen suoratoisto sovelluksen tai äänikumppaneiden näyttöjen kautta

Valo- ja äänihälytykset¹ ²

Välittömät liikeilmoitukset¹

Päästä päähän salaus

Pimennysalueet

Videoiden tilannekuvat

Automaattinen viritys/poiskytkentä kotona tai poissa ollessa

Liiketietoinen: käytä valoja tunnistimina² ⁴

Havaitsee savuhälyttimet ja sytyttää valot hälyttääkseen

Peräkkäisten leikkeiden tallennus

Valvonta-alueet

Tekoälypohjainen ihmisten, eläinten, ajoneuvojen ja pakettien tunnistus

Tekoälyllä toimivat älykkäät hälytykset

Videohistoria

30 päivää
60 päivää

Kamerat

Kaikki kamerat
Maksa kamerakohtaisesti
Kaikki kamerat³

Hyödynnä lisäominaisuuksia sopimuksella

Hue 2K Secure -kameralla tehty videotallenne, jossa nainen kävelee terassin poikki.

Videoleikkeiden tallennus

Kun sopimus on aktiivinen, kamera aloittaa tallennuksen heti, kun se havaitsee liikettä. Sitten kamera salaa videon, tallentaa sen pilveen ja antaa sinun ladata sen mobiililaitteeseesi.
Valvonta-alueet

Luo alue yksityiskohtaisempia hälytyksiä varten, jotka kertovat, jos henkilö, paketti tai ajoneuvo on laukaissut kamerasi. Voit jopa sulkea pois alueita, kuten jalkakäytävän, välttääksesi tarpeettomia hälytyksiä.
Videohistoria

Valitse 30 tai 60 päivän videohistoria ja katso sitten tallenteet, jotka kamerasi on nauhoittanut kyseisenä aikana havaituista liikkeistä.
Musta Hue Bridge Pro -älykotikeskus

Päivitä Hue Bridge Prohon – tee valoistasi liiketunnistimia

Tee valoistasi älykkäämpiä Hue Bridge Pron avulla. Muunna ne tunnistimiksi, jotka reagoivat liikkeeseen, lähettävät ilmoituksia ja valaisevat jokaisen hetken. Lisäksi voit käyttää valohälytyksiä, luo läsnäolovaikutelma -automaatiota ja muita valotoimintoja – kaikki tämä järjestelmästä, jonka jo tunnet.

Osta Bridge Pro

Tutustu sopimuksiin Philips Hue -sovelluksessa

Oletko valmis saamaan kaiken irti Secure-kamerastasi? Voit hankkia sopimuksen App Storesta tai Play Kaupasta Hue-sovelluksen kautta. Jos haluat hankkia sopimuksen, avaa Hue-sovellus ja valitse Settings (Asetukset) > Security (Turvallisuus) > Plans (Sopimukset).

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko Secure-tilauksissa rajoitettu, kuinka monta kameraa voin lisätä?

Kuinka voin tarkistaa, kuinka monta päivää on jäljellä Secure-tilaukseni 30 päivän maksuttomasta kokeilujaksosta?

Edellyttävätkö Secure-tilauksen lisäominaisuudet Philips Hue Bridgeä?

Mikä on Secure-tilausten hyvityskäytäntö?

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

¹Hue Bridge vaaditaan.

²Edellyttää Philips Hue -valoja.

³Enintään kymmenen kameraa.

⁴Hue Bridge Pro vaaditaan.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

