Philips Hue ja LG

Hue Sync TV -sovelluksen avulla valot reagoivat LG-TV:n ruudun sisältöön.

Mies ja nainen istuvat sohvalla LG-television edessä violetissa ja sinisessä Hue-valaistuksessa

Sync TV -sovellus LG TV:ille

Synkronoi Hue-valot mihin tahansa LG-TV:stä katsomaasi sisältöön.

Tutustu sovellukseen

Synkronointi LG-television kanssa

Hue Play gradient valonauha, Bridge ja lamppu valkoisella taustalla

Tarkista yhteensopivuus

Sync TV -sovellus on yhteensopiva vuoden 2024 ja sitä uudempien LG-televisioiden kanssa, joissa on webOS24 tai uudempi. Jos televisiosi tukee sovellusta, löydät sen etsimällä sovelluksista.

Hae yhteensopivat televisiot
Seinään asennettu LG-televisio ja kolme Hue-älyvaloa

Määritä Hue-järjestelmäsi

Tarvitset vähintään yhden väriä toistavan Philips Hue -valon ja Philips Hue Bridgen, jotta voit synkronoida valot LG-televisioosi.

Osta Hue Bridge

Hanki Sync TV -sovellus

Lataa sovellus televisioosi, määritä se ja valmistaudu synkronoimaan!

Tutustu sovellukseen

Parhaat valot synkronointiin

ALE
Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Vähittäishinta 199,99 €

139,99 €

ALE
Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Vähittäishinta 249,99 €

174,99 €

Säästä jopa 25 %
Bridge

Bridge

59,99 €

Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

269,99 €

Säästä jopa 25 %
Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

139,99 €

ALE
Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Vähittäishinta 219,99 €

153,99 €

Säästä jopa 25 %
Signe gradient -lattiavalaisin

Signe gradient -lattiavalaisin

329,99 €

Play gradient -valoputki, compact

Play gradient -valoputki, compact

199,99 €

Olohuoneen seinällä on LG TV väriä toistavien valojen ympäröimänä

LG

LG on tuonut käyttäjilleen laadukkaita tuotteita, palveluita ja ominaisuuksia jo yli 60 vuoden ajan – myös älykoteihin.

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Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä LG-televisiot ovat yhteensopivia Hue Sync TV -sovelluksen kanssa?

Hue-tuotteiden tuki LG-televisiosovellukselle

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Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja LG-televisioiden yhdistämiseen, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.

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