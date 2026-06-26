Hue Sync TV -sovelluksen avulla valot reagoivat LG-TV:n ruudun sisältöön.
Philips Hue ja LG
Sync TV -sovellus LG TV:ille
Synkronoi Hue-valot mihin tahansa LG-TV:stä katsomaasi sisältöön.
Synkronointi LG-television kanssa
Tarkista yhteensopivuus
Sync TV -sovellus on yhteensopiva vuoden 2024 ja sitä uudempien LG-televisioiden kanssa, joissa on webOS24 tai uudempi. Jos televisiosi tukee sovellusta, löydät sen etsimällä sovelluksista.
Määritä Hue-järjestelmäsi
Tarvitset vähintään yhden väriä toistavan Philips Hue -valon ja Philips Hue Bridgen, jotta voit synkronoida valot LG-televisioosi.
Hanki Sync TV -sovellus
Lataa sovellus televisioosi, määritä se ja valmistaudu synkronoimaan!
Parhaat valot synkronointiin
Play gradient lightstrip 55 inch
Vähittäishinta 199,99 €
139,99 €
Play gradient lightstrip 75 inch
Vähittäishinta 249,99 €
174,99 €
Bridge
59,99 €
Play HDMI sync box 4K
269,99 €
Play-valopalkin tuplapakkaus
139,99 €
Play gradient lightstrip 65 inch
Vähittäishinta 219,99 €
153,99 €
Signe gradient -lattiavalaisin
329,99 €
Play gradient -valoputki, compact
199,99 €
LG
LG on tuonut käyttäjilleen laadukkaita tuotteita, palveluita ja ominaisuuksia jo yli 60 vuoden ajan – myös älykoteihin.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitkä LG-televisiot ovat yhteensopivia Hue Sync TV -sovelluksen kanssa?
Mitkä LG-televisiot ovat yhteensopivia Hue Sync TV -sovelluksen kanssa?
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