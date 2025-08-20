Matter perustuu yksinkertaisuuden, luotettavuuden, yhteentoimivuuden ja turvallisuuden periaatteisiin. Tällä varmistetaan, että tähän protokollaan perustuvat laitteet toimivat saumattomasti yhdessä nyt ja tulevaisuudessa.
Philips Hue ja Matter
Yhdistä Hue älykotituotteisiin ja ekosysteemeihin Matterin avulla
Matter yksinkertaistaa yhteyden muodostamista Philips Huen ja kodin muiden älylaitteiden välille. Se tarjoaa helpomman yhteentoimivuuden tuettujen älykotilaitteiden välillä luotettavalla ja turvallisella tavalla.
Onko sinulla Hue Bridge tai Bridge Pro? Ne tukevat jo Matteria.
Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat kaiken – myös Matterin. Bridge on päivitetty tukemaan Matteria, mikä tarkoittaa, että myös Hue-valot ja -tarvikkeet tukevat automaattisesti Matteria.¹
Hue-lamput, joissa on Matter-tuki
Voit nyt liittää Matter-yhteensopivat lamput suoraan älykotisi ekosysteemiin. Saat helppokäyttöisen, yhdistetyn käyttökokemuksen Philips Huen ja muiden älytuotteiden välillä Matterin avulla.
Matter on uusi standardi verkottuneille laitteille, ja se tarjoaa luotettavan ja turvallisen yhteentoimivuuden tuettujen älykotilaitteiden välillä. Jotta voit hyötyä tästä integraatiosta, tarvitset Matter-yhteensopivia Hue-lamppuja (etsi Matter-logoa lampuista) ja Thread-reunareitittimen, kuten Apple HomePod Minin, Amazon Echo Smart Speakers (4. sukupolvi), Nanoleafin tai Google Nest Hubin.
Integroi helposti kodin muihin älylaitteisiin
Voit muodostaa yhteyden kaikkiin suosikkeihin – Amazon Alexaan, Apple Homeen ja Google Assistantiin – sekä muihin Matteria tukeviin älykotilaitteisiin ja -sovelluksiin. Jotta voit hyötyä tästä integraatiosta, tarvitset Matter-yhteensopivia Hue-lamppuja (etsi Matter-logoa lampuista) ja Thread-reunareitittimen, kuten Apple HomePod Minin, Amazon Echo Smart Speakers (4. sukupolvi), Nanoleafin tai Google Nest Hubin.
Älyvalaistuksen edelläkävijä
Philips Hue ja emoyhtiömme Signify ovat Connectivity Standard Alliancen (aiemmin Zigbee Alliance) hallituksen jäseniä. Matterin ohjausryhmän aktiivisena jäsenenä olemme osallistuneet tämän uuden standardin kehittämiseen, testaamiseen ja standardointiin.
Mitä tarvitset
Onko sinulla jo Bridge tai Bridge Pro? Sitten olet valmis! Saat ohjelmistopäivityksen, joka ottaa Matterin käyttöön automaattisesti, joten et tarvitse mitään ylimääräistä.
Kaikki Philips Hue ‑tuotteet – mukaan lukien sekä uudet että nykyiset – toimivat Matterin kanssa, jos ne yhdistetään Hue Bridgen kautta.²
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitkä ovat Matterin edut?
Mitkä Hue-tuotteet toimivat Matterin kanssa?
Tarvitsenko Philips Hue Bridgen, jotta voin ohjata laitteitani Matterin kautta?
Miten voin muodostaa yhteyden Matteriin?
Onko Matterin käytölle Philips Huen kanssa asetettu laitteistovaatimuksia?
Toimivatko älykodin integraatiot nopeammin Matterin kanssa?
Tarvitsetko tukea?
Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Matterin käytössä, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.
- Philips Hue Play HDMI sync box ja Tap dial switch -kytkimen kiertonuppisäädin eivät tue Matteria.
- Koska Philips Hue Bridge ottaa Matterin tuen käyttöön, Bluetoothilla yhdistettyjä tuotteita ei voi käyttää Matterin kanssa.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.