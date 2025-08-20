Philips Hue ja Matter

Hue-lamput, joissa on Matter-tuki

Voit nyt liittää Matter-yhteensopivat lamput suoraan älykotisi ekosysteemiin. Saat helppokäyttöisen, yhdistetyn käyttökokemuksen Philips Huen ja muiden älytuotteiden välillä Matterin avulla.

Matter on uusi standardi verkottuneille laitteille, ja se tarjoaa luotettavan ja turvallisen yhteentoimivuuden tuettujen älykotilaitteiden välillä. Jotta voit hyötyä tästä integraatiosta, tarvitset Matter-yhteensopivia Hue-lamppuja (etsi Matter-logoa lampuista) ja Thread-reunareitittimen, kuten Apple HomePod Minin, Amazon Echo Smart Speakers (4. sukupolvi), Nanoleafin tai Google Nest Hubin.