Philips Hue ja Matter

Matter perustuu yksinkertaisuuden, luotettavuuden, yhteentoimivuuden ja turvallisuuden periaatteisiin. Tällä varmistetaan, että tähän protokollaan perustuvat laitteet toimivat saumattomasti yhdessä nyt ja tulevaisuudessa. 

Kaksi naista olohuoneessa, jota valaisevat pehmeän sinisen ja violetin sävyiset älyvalot,

Yhteyksien perusta

Yhdistä Hue älykotituotteisiin ja ekosysteemeihin Matterin avulla

Matter yksinkertaistaa yhteyden muodostamista Philips Huen ja kodin muiden älylaitteiden välille. Se tarjoaa helpomman yhteentoimivuuden tuettujen älykotilaitteiden välillä luotettavalla ja turvallisella tavalla.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Onko sinulla Hue Bridge tai Bridge Pro? Ne tukevat jo Matteria.

Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat kaiken – myös Matterin. Bridge on päivitetty tukemaan Matteria, mikä tarkoittaa, että myös Hue-valot ja -tarvikkeet tukevat automaattisesti Matteria.¹

Matter-teknologiaa hyödyntävä Philips Hue -älylamppu pakkauksella ja Hue-sovelluksella.

Hue-lamput, joissa on Matter-tuki

Voit nyt liittää Matter-yhteensopivat lamput suoraan älykotisi ekosysteemiin. Saat helppokäyttöisen, yhdistetyn käyttökokemuksen Philips Huen ja muiden älytuotteiden välillä Matterin avulla.
Matter on uusi standardi verkottuneille laitteille, ja se tarjoaa luotettavan ja turvallisen yhteentoimivuuden tuettujen älykotilaitteiden välillä. Jotta voit hyötyä tästä integraatiosta, tarvitset Matter-yhteensopivia Hue-lamppuja (etsi Matter-logoa lampuista) ja Thread-reunareitittimen, kuten Apple HomePod Minin, Amazon Echo Smart Speakers (4. sukupolvi), Nanoleafin tai Google Nest Hubin.

Pariskunta astuu olohuoneeseen, joka hohtaa lämpimän valkoisessa älyvalossa.

Integroi helposti kodin muihin älylaitteisiin

Voit muodostaa yhteyden kaikkiin suosikkeihin – Amazon Alexaan, Apple Homeen ja Google Assistantiin – sekä muihin Matteria tukeviin älykotilaitteisiin ja -sovelluksiin. Jotta voit hyötyä tästä integraatiosta, tarvitset Matter-yhteensopivia Hue-lamppuja (etsi Matter-logoa lampuista) ja Thread-reunareitittimen, kuten Apple HomePod Minin, Amazon Echo Smart Speakers (4. sukupolvi), Nanoleafin tai Google Nest Hubin.

Matter-logo

Älyvalaistuksen edelläkävijä

Philips Hue ja emoyhtiömme Signify ovat Connectivity Standard Alliancen (aiemmin Zigbee Alliance) hallituksen jäseniä. Matterin ohjausryhmän aktiivisena jäsenenä olemme osallistuneet tämän uuden standardin kehittämiseen, testaamiseen ja standardointiin.

Uusi kodin valaistuksen Hue Bridge Pro -ohjausjärjestelmä mustana.

Mitä tarvitset

Onko sinulla jo Bridge tai Bridge Pro? Sitten olet valmis! Saat ohjelmistopäivityksen, joka ottaa Matterin käyttöön automaattisesti, joten et tarvitse mitään ylimääräistä.

Kaikki Philips Hue ‑tuotteet – mukaan lukien sekä uudet että nykyiset – toimivat Matterin kanssa, jos ne yhdistetään Hue Bridgen kautta.²

Osta Bridge

Kysymyksiä ja vastauksia

Valikoima Philips Hue -älylamppuja ja -säätimiä, kuten himmentimiä ja älypainikkeita.

Tarvitsetko tukea?

Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Matterin käytössä, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.

  1. Philips Hue Play HDMI sync box ja Tap dial switch -kytkimen kiertonuppisäädin eivät tue Matteria.
  2. Koska Philips Hue Bridge ottaa Matterin tuen käyttöön, Bluetoothilla yhdistettyjä tuotteita ei voi käyttää Matterin kanssa.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

