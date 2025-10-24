Dimmer switch
Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue Dimmer Switch -himmenninkytkin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Langaton asennus
- Paristokäyttöinen
- Helppokäyttöiset valaistusasetukset
- Käytä kauko-ohjaimena
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen