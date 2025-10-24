Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue Dimmer Switch -himmenninkytkin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa.