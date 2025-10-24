Tuki
Lähikuva edestä Hue Dimmer switch

Dimmer switch

Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan mukaan. Hue Dimmer Switch -himmenninkytkin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi joka kolkassa.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Langaton asennus
  • Paristokäyttöinen
  • Helppokäyttöiset valaistusasetukset
  • Käytä kauko-ohjaimena
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Synteettinen

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay