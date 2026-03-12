Lisää tavalliset valot osaksi Philips Hue -järjestelmääsi, niin voit ohjata niitä kätevästi. Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia tavallisia valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse korvata kattokruunujasi tai design-valaisimiasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! 2-kanavaisella versiolla voi ohjata kahta valoryhmää erikseen Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai valokatkaisijalla. Aseta ajastimia ja aikatauluja, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata niitä, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.

Tekee tavallisista valoista älykkäitä

Ohjaa älyvaloja ja muita valoja

Aseta ajastimet ja aikataulut

Paristoton, nollajohto tarvitaan

Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia