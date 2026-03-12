Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Paketin hinta on 341,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 379,98 €
Paketin hinta on 341,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 379,98 €
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Tietoja Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Centura upotettavat kohdevalaisimet sopivat täydellisesti kodin päivittämiseen ja ovat loistava valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoista upotettavaa Centura kohdevalaisinta, joilla lisäät valkoista valoa tai värivaloa mihin tahansa huoneeseen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.
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- Valkoista valoa ja värivaloa
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871670
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Centura upotettava kohdevalaisin 3 kpl:n pakkaus
- 2
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