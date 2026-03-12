Centura upotettavat kohdevalaisimet sopivat täydellisesti kodin päivittämiseen ja ovat loistava valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoista upotettavaa Centura kohdevalaisinta, joilla lisäät valkoista valoa tai värivaloa mihin tahansa huoneeseen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.



Valkoista valoa ja värivaloa

Bluetooth-ohjaus sovelluksella

Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*

Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä