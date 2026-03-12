Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen

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Lähikuva edestä Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
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Tietoja Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen

Centura upotettavat kohdevalaisimet sopivat täydellisesti kodin päivittämiseen ja ovat loistava valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoista upotettavaa Centura kohdevalaisinta, joilla lisäät valkoista valoa tai värivaloa mihin tahansa huoneeseen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
  • Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

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