1 kpl:n pakkaus E27
Nauti kaikista mahdollisista sävyistä viileän ja lämpimän valon väliltä tällä E27-kannalla varustetulla LED-älylampulla. Tämä useimpiin valaisimiin sopiva lamppu tarjoaa myös välittömän himmennyksen.
Nykyinen hinta on 29,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110