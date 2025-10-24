2 kpl:n pakkaus E27
Nämä kaksi useimpiin valaisimiin sopivat, E27-kannalla varustetut LED-lamput tarjoavat kaikki mahdolliset sävyt viileän ja lämpimän valon väliltä, kuten myös välittömän langattoman himmennyksen.
Nykyinen hinta on 44,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110