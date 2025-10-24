Adore Bathroom -kattovalaisin
Philips Hue White Ambiance Adore -kattovalaisin auttaa virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan oikeanlaisessa valaistuksessa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetooth-sovelluksen avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 199,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Metalli