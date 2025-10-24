Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Adore Bathroom -kattovalaisin

Adore Bathroom -kattovalaisin

Philips Hue White Ambiance Adore -kattovalaisin auttaa virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan oikeanlaisessa valaistuksessa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetooth-sovelluksen avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Kromi

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay