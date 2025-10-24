Aamu- ja iltarutiinit sujuvat paljon paremmin Adore-peilivalon kanssa. Se on suuri pyöreä kylpyhuoneen peili, jonka ympärillä on valorengas, jonka valo muuttuu lämpimästä kylmään valkoiseen. Ohjaa mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kaikki toiminnot saat käyttöön Hue Bridgen avulla.