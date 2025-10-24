Adore Bathroom -peilivalo
Aamu- ja iltarutiinit sujuvat paljon paremmin Adore-peilivalon kanssa. Se on suuri pyöreä kylpyhuoneen peili, jonka ympärillä on valorengas, jonka valo muuttuu lämpimästä kylmään valkoiseen. Ohjaa mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kaikki toiminnot saat käyttöön Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 249,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli