Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Adore Bathroom -peilivalo

Adore Bathroom -peilivalo

Aamu- ja iltarutiinit sujuvat paljon paremmin Adore-peilivalon kanssa. Se on suuri pyöreä kylpyhuoneen peili, jonka ympärillä on valorengas, jonka valo muuttuu lämpimästä kylmään valkoiseen. Ohjaa mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kaikki toiminnot saat käyttöön Hue Bridgen avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay