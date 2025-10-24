Aloituspakkaus E27
Hue White Ambiance -aloituspakkauksen avulla voit nauttia rentouttavasta tai virkistävästä valaistuksesta sekä luoda omia valaistusrutiineja. Aloituspakkaus sisältää Hue-sillan, 2 kaikkia valkoisen sävyjä tuottavaa älylamppua ja himmentimen.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Sisältää himmentimen
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110