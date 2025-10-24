Buckram-kohdevalaisin
Musta Philips Hue White Ambiance Buckram -spottivalaisin luo kaksi huonetta kirkastavaa valopistettä. Voit säätää spotteja toisistaan erillään huoneen tarpeiden mukaan. Nopeuta ohjausta mukana tulevalla Hue Dimmer switchillä tai Bluetoothilla. Lisää älyvalaistusominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä valaisimen Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 169,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli