Fair-kattovalaisin
Musta Philips Hue White Ambiance Fair -kattovalaisin muodostaa ainutlaatuisen, sekä ylös- että alaspäin suuntautuvan valokuvion, joka tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Lisää älyvalaistustoimintoja saat käyttöön yhdistämällä tuotteen Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 219,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Lasi