Pillar-kohdevalaisin kahdella spotilla
Valkoisella Philips Hue White Ambiance Pillar -kaksoisspottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla, tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 149,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli