Valkoisella Philips Hue White Ambiance Pillar -kaksoisspottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla, tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.