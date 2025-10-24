Runner-kohdevalaisin
Säädettävällä päällä varustettu valkoinen Philips Hue White Ambiance Runner -spottivalaisin antaa sinun kohdistaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa huoneen kaikkiin nurkkiin. Hyödynnä sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja ja nopeuta ohjausta mukana tulevalla Hue Dimmer switchillä tai Bluetoothilla. Lisäominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä valaisimen Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 84,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Alumiini