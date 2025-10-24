Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Struana Bathroom -kattovalaisin

Struana Bathroom -kattovalaisin

Erityisesti kylpyhuonekäyttöön tehty ja IP44-luokituksella varustettu Philips Hue White Ambiance Struana -kattovalaisin luo juuri oikeanlaista, lämpimästä viileään muuttuvaa valkoista valoa päivän rutiineihin. Nopeuta ohjausta mukana tulevalla Hue Dimmer switchillä tai Bluetoothilla. Ota käyttöön lisäominaisuuksia yhdistämällä valaisin Hue Bridgeen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay