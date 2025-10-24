Struana Bathroom -kattovalaisin
Erityisesti kylpyhuonekäyttöön tehty ja IP44-luokituksella varustettu Philips Hue White Ambiance Struana -kattovalaisin luo juuri oikeanlaista, lämpimästä viileään muuttuvaa valkoista valoa päivän rutiineihin. Nopeuta ohjausta mukana tulevalla Hue Dimmer switchillä tai Bluetoothilla. Ota käyttöön lisäominaisuuksia yhdistämällä valaisin Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 169,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen