Upotettava Milliskin-kohdevalaisin
Valkoinen Philips Hue White Ambiance Milliskin -spottivalaisin sulautuu hyvin ympäristöönsä ja luo sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla. Ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 39,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen