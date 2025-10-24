Tuki
White recessed spot light with round shape and matte finish, shown with product packaging displaying text Light for your moments.

Upotettava Milliskin-kohdevalaisin

Laajenna Philips Hue -järjestelmääsi tunnelmaa luovilla spottivaloilla ja nauti lämpimästä tai viileästä valkoisesta valosta. Voit ohjata valaistusta älyohjauksella liittämällä valaisimet aloituspakkauksen mukana toimitettavaan älykkääseen Hue Bridge -siltaan.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Kohdevalaisin
  • GU10
  • Alumiini
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Alumiini

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay