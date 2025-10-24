Valkoinen Philips Hue White Ambiance Milliskin -spottivalaisin sulautuu hyvin ympäristöönsä ja luo sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Sen sisäänrakennetut valaistusvaihtoehdot auttavat virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.