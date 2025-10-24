Upotettu alasvalaisin
Kun Philips Hue -järjestelmässäsi on kylpyhuoneen Philips Hue White Ambiance -alasvalaisimet, voit nauttia erilaisista valaistusvaihtoehdoista, jotka antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Himmentimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen.
Nykyinen hinta on 159,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- GU10
- Kromi
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Synteettinen