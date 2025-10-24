Philips Hue White Ambiance Wellness -pöytävalaisimen lämpimästä viileään muuttuvassa valkoisessa valossa voit lukea, rentoutua, keskittyä tai ladata akkujasi juuri sopivassa valossa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kaikki älyvalaistustoiminnot saat käyttöön Philips Hue Bridgen avulla.