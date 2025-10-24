Wellness-pöytälamppu
Philips Hue White Ambiance Wellness -pöytävalaisimen lämpimästä viileään muuttuvassa valkoisessa valossa voit lukea, rentoutua, keskittyä tai ladata akkujasi juuri sopivassa valossa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kaikki älyvalaistustoiminnot saat käyttöön Philips Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 99,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana E27-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Lasi