Tuki
White GU10-shaped smart bulb with matte finish, visible dual prongs, and packaging labeled White ambiance Single bulb GU10.

Yksi lamppu, GU10

Tuo kotiisi lämmintä ja kylmää valkoista valoa GU10-älylampulla. Ammenna aamuisin energiaa kylmän valkoisesta valosta ja rentoudu illalla lämpimien sävyjen hehkussa. Muodostamalla yhteyden Hue-siltaan saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • 1 x GU10-polttimo
  • Lämpimästä viileään valkoista valoa
  • Himmennettävä
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    50x57

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay