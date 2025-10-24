Tuo kotiisi lämmintä ja kylmää valkoista valoa GU10-älylampulla. Ammenna aamuisin energiaa kylmän valkoisesta valosta ja rentoudu illalla lämpimien sävyjen hehkussa. Muodostamalla yhteyden Hue-siltaan saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet.