2 kpl:n paketti E14
Voit lisätä väriä mihin huoneeseen tahansa näiden kahden kattokruunuälylampun avulla. Käytettävissäsi on lämmintä ja viileää valkoista sekä 16 miljoonaa värivaihtoehtoa. Voit hallita yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteyden avulla, mutta kun muodostat yhteyden käyttämällä Hue-siltaa, saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 99,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Valkoista ja värillistä valoa
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
39x117