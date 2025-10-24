2 kpl:n paketti E27
Tuo kotiisi valoa kahden E27-älylampun avulla. Saatavilla on laaja valikoima eri värejä, sävyjä ja mahdollisuuksia, joiden avulla luot täydellisen tunnelman kaikenlaisiin tilanteisiin. Muodostamalla yhteyden Hue-siltaan saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 99,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 2 x E27-polttimo
- Valkoista ja värillistä valoa
- Himmennettävä
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
62x110