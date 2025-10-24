Tuki
Black cylindrical pedestal light with matte finish, displaying a pink illuminated top section and a visible rectangular panel.

ALE

Calla Outdoor -jalusta

Saat virtalähteeseen kytkemällä käyttöösi 16 miljoonaa väriä, joilla voit korostaa pihasi parhaita puolia tai valaista kätevästi polkuja. Calla-perusyksikössä on 1 valopiste sekä kaikki johdot ja virtalähteet, joita tarvitset aloittamiseen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • Integroitu LED
  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
