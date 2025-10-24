ALE
Calla Outdoor -jalusta
Saat virtalähteeseen kytkemällä käyttöösi 16 miljoonaa väriä, joilla voit korostaa pihasi parhaita puolia tai valaista kätevästi polkuja. Calla-perusyksikössä on 1 valopiste sekä kaikki johdot ja virtalähteet, joita tarvitset aloittamiseen.
Nykyinen hinta on 111,99 €, alkuperäinen hinta on 139,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- Integroitu LED
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Alumiini