GU10 - älykäs kohdelamppu
Tämä valkoisen valon ja värivalon miljoonia sävyjä tarjoava, GU10-kannalla varustettu LED-älylamppu luo välittömästi oikean tunnelman kotisi kaikkiin huoneisiin.
Nykyinen hinta on 64,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Valkoista ja värikästä valoa
- Ohjaus Bluetoothilla
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58