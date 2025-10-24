Lisää järjestelmääsi Philips Hue Bloom -lamppu ja muokkaa kotiasi korkealaatuisella valkoisella ja värillisellä valolla. Luo epäsuoraa valoa ympäristöön ja korosta kotisi huonekaluja ja muuta sisustusta. Voit sijoittaa sen kaikkialle, missä virtaa on saatavilla.