*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä
Luo mihin tahansa huoneeseen sopiva tunnelma hopean-, kullan-, kuparin- ja ruusunvärisellä Philips Hue Iris ‑lampulla (erikoismalli). Iris luo hienostuneen ja ainutlaatuisen vaikutelman valolla, joka heijastaa seinille väriä ja tuottaa pehmeän taustavalon. Lisää Hue Bridge, joka tuo käyttöön lisää ominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 129,99 €
Haluatko tietää, milloin tuote on taas saatavilla?
Rekisteröidy, jos haluat saada sähköpostiviestin, kun tämä tuote on taas saatavilla. Lähetämme tämän sähköpostiviestin vain kerran. Lisätietoja saat tietosuojakäytännöstämme.
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Integroitu LED
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Inspiroivaa valaistusta
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue
@deer.home
@dutchguy84
Kauneuden ja älytoimintojen yhdistelmä
Rajoitetusti saatavilla oleva, kuparinvärinen Philips Hue Iris ‑lamppu nostaa klassisen mallin uudelle tasolle. Huolellisesti harkitut elementit, kuten kangaspäällysteinen johto, metallinen sisäputki, kirkas kupu ja materiaalien yhdistelmä, muodostavat yhdessä älylampun, joka luo ainutlaatuisen valotehosteen.
Tyylikäs ja helposti asennettava lamppu
Tyyliltään ainutlaatuinen Philips Hue Iris ‑lamppu sopii kaikkien kotien sisustukseen. Sijoita korostusvalaisin kotonasi minne tahansa: anna sen värjätä olohuoneen seinät värikkäällä valolla tai laita se yöpöydälle, jolla se toimii lempeänä yövalona.
Älyvalot auttavat heräämään ja nukahtamaan entistä luonnollisemmin
Yhdistä rajoitetusti saatavilla oleva Philips Hue Iris ‑lamppu Hue Bridgeen ja ota käyttöön heräämis- ja nukahtamisrutiinit, joiden avulla voit nukahtaa ja herätä entistä luonnollisemmin. Lampun syvähimmennysominaisuuksien ja pehmeän taustavalon ansiosta voit herätä aamulla omaan auringonnousuusi, kun valot kirkastuvat lempeästi, tai nukahtaa helpommin, kun lämpimät valkoiset valot himmenevät asteittain.
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Philips Hue toimii Alicen, Sirin ja Google Assistantin kanssa. Voit himmentää ja kirkastaa valoja tai vaihtaa niiden väriä, joko lamppukohtaisesti tai kerralla koko talossa. Ääniohjaus vaatii toimiakseen Philips Hue Bridgen ja yhteensopivan kumppanilaitteen.
Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.
Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä hetkessä tilanteen mukaan yli 16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä painikkeella voit luoda juhlatunnelman, muuntaa olohuoneesi elokuvateatteriksi, tehostaa kodin sisustusta väreillä ja paljon muuta.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tähän tuotteeseen saatavilla olevat varaosat
Etsitkö varaosia tähän tuotteeseen? Hae korvaavia muuntajia, kiinnikkeitä ja muita tarvikkeita, joilla saat valosi taas toimintakuntoon.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kupari
Materiaali
Synteettinen
Metalli