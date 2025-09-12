Älyvalot auttavat heräämään ja nukahtamaan entistä luonnollisemmin

Yhdistä rajoitetusti saatavilla oleva Philips Hue Iris ‑lamppu Hue Bridgeen ja ota käyttöön heräämis- ja nukahtamisrutiinit, joiden avulla voit nukahtaa ja herätä entistä luonnollisemmin. Lampun syvähimmennysominaisuuksien ja pehmeän taustavalon ansiosta voit herätä aamulla omaan auringonnousuusi, kun valot kirkastuvat lempeästi, tai nukahtaa helpommin, kun lämpimät valkoiset valot himmenevät asteittain.