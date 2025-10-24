Upotettava Centura-kohdevalaisin
Luo täydellinen tunnelma Hue Centuralla, joka tarjoaa 16 miljoonaan valoväriä. Sopii etenkin olo- ja makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi älyvalaistuksen kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 69,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Alumiini
Materiaali
Synteettinen